Uber Londra lisansı için çözüm arıyor

03.10.2017 16:20:15

Telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da şirketin hizmet lisansına ilişkin anlaşmazlığın çözümlenmesi için görüşmeler yapıyor.

Birleşik Krallık'ın yayın kurumu BBC tarafından Uber'in Londra'da lisansının yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından şirketin Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi'nin sorunun çözümü için Londra'nın ulaşım hizmetlerinden sorumlu London Transport'un (TfL) Yöneticisi Mike Brown ile görüştüğünü bildirdi.

Khosrowshahi geçen hafta TfL kararını temyize götüreceğini belirtmesine rağmen şirketin hatalı uygulamalarından dolayı özür dilemişti.

Londra'daki faaliyet lisansı geçtiğimiz cumartesi günü sona eren şirketin 13 Ekim tarihine kadar temyiz başvurusunda bulunması gerekiyor.

Bu süre zarfında Uber araçları Londra'da hizmet vermeye devam edebiliyor.

Daha önce Uber'in Londra lisansını yenilenmemesine gerekçe olarak sürücülerin güvenlik kontrollerinin istenilen ölçüde yapılmaması gösterilmişti.

Uber ise hizmet lisansının yenilenmemesi nedeniyle Londra'da 40 binden fazla lisanslı sürücünün işini kaybedebileceğini belirtmişti.