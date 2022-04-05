Twitter platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor

Sosyal medya devi tarafından “İşbirlikleri” olarak adlandırılan bu yeni özellik aslında ilk olarak 2021 yılının Aralık ayında duyurulmuştu. Ancak oldukça sınırlı bir açıklama ile duyurulan bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve neyi amaçladığı tam anlaşılamamıştı. Bununla birlikte bugün yapılan yeni açıklamalar ile artık “işbirlikleri” özelliğinin ne olduğunu tam olarak öğrenmiş olduk.