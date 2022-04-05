Twitter platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor
Facebook ile kıyasıya bir mücadele içerisinde olan ancak rakibinin yeni neslin ihtiyaçlarına cevap verememesinden bir şekilde ders çıkararak kullanıcılarından olumlu geri bildirimler aldığı özellikler ile kendini yenilemeye devam eden Twitter, oldukça dikkat çeken bir yenilik üzerinde çalışıyor.
Sosyal medya devi tarafından “İşbirlikleri” olarak adlandırılan bu yeni özellik aslında ilk olarak 2021 yılının Aralık ayında duyurulmuştu. Ancak oldukça sınırlı bir açıklama ile duyurulan bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve neyi amaçladığı tam anlaşılamamıştı. Bununla birlikte bugün yapılan yeni açıklamalar ile artık “işbirlikleri” özelliğinin ne olduğunu tam olarak öğrenmiş olduk.
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Eğer bu özellik başarılı bir şekilde test çalışmalarından geçer ve tüm kullanıcıların beğenisine sunulursa, bundan sonra Twitter'da iki kişi tarafından atılan tweet'leri görmeye başlayacağız. Biraz daha açıklamak gerekirse, yeni özellikle birlikte iki kişi diledikleri bir konu hakkında birlikte tweet atabilecekler. Sistemin çalışma mantığı ise son derece basit.
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Öncelikli olarak bir kullanıcı sadece kendini takip eden ve herkese açık hesabı olan bir başka kullanıcıya birlikte tweet atmak için davet gönderecek, muhatabın daveti kabul etmesi sonucunda birlikte atılacak tweet ise her iki kullanıcının da hesabında görünecek.
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Son olarak bu özelliğin hala gelişim aşamasında olduğunu ve ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilginin olmadığını da hatırlatalım. Haber Kaynağı: Donanım Günlüğü
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