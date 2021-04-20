Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

Singapur bayraklı araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.