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Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

Singapur bayraklı araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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20.04.2021 02:34:38
Tuzla'da bir gemi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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