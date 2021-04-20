Tuzla'da bir gemi karaya oturdu
Singapur bayraklı araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Tuzla'da bir geminin karaya oturduğunu duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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