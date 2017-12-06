TÜSİAD heyetinden Anıtkabir ziyareti

06.12.2017 19:36:57

Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

TÜSİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Geleneksel Ankara Yüksek İstişare Konseyi toplantısı nedeniyle Ankara'ya gelen heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, bugün TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak, huzurunuzda olmaktan büyük onur duymaktayız. Akıl ve bilimi her daim rehber kabul ederek Türk toplumuna sunduğunuz vizyon ve bu vizyonun parçası olan Cumhuriyet değerleri, Türkiye'de özgür düşüncenin, demokrasinin ve kalkınmanın temeli olmuştur. Bu değerler bugünkü varlığımızın olduğu gibi geleceğimizin de en önemli teminatıdır. Toplumumuza gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda iş dünyası temsilcileri olarak izinizden yürümeye kararlılıkla devam ediyoruz. TÜSİAD olarak bilime, rasyonel ve özgür düşünceye dayanan, laikliğin ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir kalkınma anlayışını güçlendirerek, ülkemizi daima ileriye taşıma sorumluluğu ve gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Bizlere çağdaş uygarlık hedefine yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini armağan eden zatıalinizi ve mücadelenize destek veren arkadaşlarınızı her daim minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."