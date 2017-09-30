Türkmen liderden 'hava'da gerilime Kerkük önerisi

30.09.2017 17:02:35

Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi, Irak Kürt Bölgesek Yönetimi (IKBY)'de gerçekleşen referanduma ilişkin konuştu.

Erşat Salihi, Kerkük'te yaptığı açıklamada referandumun getirdiği yaptırımlar ve kriz ile ilgili çözümler sundu ve Kuzey Irak Kürt yönetimine Bağdat'ın kurallarına uy çağrısı yaptı. Erbil'e alternatif olarak Kerkük'ü önerdi.

İşte Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi'nin açıklaması:

"BÖLGEDEN ATEŞİ UZAK TUTUN"

Aynı zamanda halen uzlaşı yolu var, şimdi Kuzey Irak Kürt yönetimi bölgesindeki parlamentellerin oturup düşünmesi ve bu bölgeden ateşi uzak tutması gerekiyor.

Bir hata yaptılar, bu hatandan dönsünler, desinler ki ‘'biz ne yaptık? niçin bu millete bu olayları getirdik?'' hala fırsatları var ellerinde, bir an önce oturup karar alsınlar. ve çıkıp açıklamaları lazım ‘'Referandumu iptal ettik'' demeleri lazım. Bölgedeki Kürt milletinin menfaatleri için geri adım atsınlar, atmazlarsa büyük ateş yanar.

"BİZİM ELİMİZE KAN BULAŞMADI"

Niçin kan dökülsün? bakın biz yıllardır söylüyoruz, kan dökülmesin. Biz hiçbir zaman buna sebeb olmadık. Allah'a şükür elimiz temiz, elimiz kimsenin kanına bulanmıyor.

Kürt halkı için bir karar alıyorsunuz, bölgedeki Türkmenler için bir karar alıyorsunuz, dönün bu kararınızdan ayıp değil, hata yaptınız geri adım atın. Bu bölgeye getirmeyin silahlı güçleri, biz zaten DEAŞ'dan çekmişiz siz Suriye PKK'sını getiriyorsunuz, Türkiye'den PKK'lı getiriyorsunuz. Bu bölge ile bunların ne alakası var? ne istiyorsunuz? niçin Türkmenlerle, Kürtleri birbirine kırdırmaya çalışıyorsunuz?

"İBADİ'NİN ÇAĞRISINI KABUL ETSİNLER"

Birde hiç kimse Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki halkların acılarını istemezler, orada Türkmen var, Kürt var, Arap var, yezidiler var herkes var. Biz hiçbir halkın zararını istemiyoruz. Çünkü bir Saddam döneminde bu acıyı tattık, yönetim değil millet zarar görüyor. Şimdi'de Kuzey Irak Kürt yönetimi isterlerse ki milletlerine faydaları olsun, Başbakan İbadi'nin kararını kabul etsinler.

"KERKÜK HAVALİMANI AÇILSIN"

İbadi'nin isteği sınır kapılarının kontrolünü sağlamak, Irak hükümetinin memurlarının sınır kapılarında görev yapması Irak merkez hükümeti de ticaretini bilsin, çünkü devletin bunu bilmesi lazım. Aynı zamanda da Kerkük Havalimanının açılması gerekiyor. Erbil'e uçuşların kapatılması İle uluslararası sıkıntı Kerkük'ten giderilebilir. Görüyorsunuz bütün Irak'a referandum ile zarar verdiler.

Tekrar söylüyorum Referandum ile ne yaptınız? Kürt'e zarar verdiniz, Türk'e zarar verdiniz, Araplara zarar verdiniz? Biz bağdat hükümetine resmi olarak Kerkük havalimanın açılması için teklif verdik. Tüm hazırlıklarımızı da bu yönde gerçekleştirdik.