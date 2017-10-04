Türkmen'den dünya şampiyonuna ödül

04.10.2017 13:50:07

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda namağlup birinci olan Esra Kiraz'ı makamında kabul etti.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen turnuvada her iki kolda namağlup şampiyonluğa ulaşan Üsküdar Belediyespor'un başarılı sporcusu Esra Kiraz, Türkmen'e makamında ziyarette bulundu.

Şampiyon sporcuya 10 bin lira para ödülü veren Türkmen, "Bu, Esra'nın başarıları karşısında sembolik bir ödül. Daha çok başarıya ulaşması adına bazı ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacaktır. Kendisine desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Esra Kiraz da ziyarette desteklerinden dolayı Türkmen'e teşekkür etti.