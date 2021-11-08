Türkkan'ı destekleyen Yılman'a tepkiler üzerine Habertürk’ten zorunlu açıklama

Sevilay Yılman’ın, şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan için kullandığı ifadelere büyük tepki gelirken Habertürk konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kanal, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Yılman'ın açıklamalarında yer alan bazı ifadelerini de olumlu bulup örnek verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'deki şehit yakınına müdahalesi ve ağır küfrü nedeniyle toplumun tüm kesimlerinden tepki görmüştü. Söz konusu görüntülerin tartışıldığı HT Masa programında Sevilay Yılman'ın kullandığı ifadeler ise krize neden oldu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan için, “Tam bir İstanbul Beyefendisidir. Yaptığı yanlış ama bazen insan gaflete düşer” ifadelerini kullanan Sevilay Yılman, sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Yılman'ın tepki çeken sözleri üzerine bugün Habertürk TV'den zorunlu açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından Yılman'la ilgili tepkilere dair açıklamada bulunan kanal şu ifadelere yer verdi:

“Habertürk TV'de dün akşam ilk kez yayınlanmaya başlanan HT Masa programında dile getirilen ifade yüzünden kurumumuza yönelik haksız bazı ithamlarda bulunulması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması kaçınılmaz olmuştur.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik tepki çeken hareketi için söz konusu programda moderatör Nagehan Alçı ve katılımcı Sevilay Yılman'ın kullandığı ve kurumumuzun görüşünü yansıtan tanımlamalar şunlardır: ‘…Korkunç… Cinsiyetçi bir küfür… Ayıp… Çok ayıp… Büyük gaflet… Terbiyesizce… Çok büyük terbiyesizlik… Savunulamaz… Suskunlukla geçiştirilemez…'

Programda; Lütfü Türkkan'ın söz konusu davranışının, bu tanımların kullanılması suretiyle ayıplandığı ve ahlaki ve siyasi açıdan mahkum edildiği açıkça görülmektedir.

Buna rağmen bazı çevrelerin Habertürk TV'nin Lütfü Türkkan'ın küfrünü dolaylı olarak mazur gösterdiği şeklindeki gerçek dışı isnatları, eğer program izlenmesine rağmen ileri sürüyorlarsa, bunun kötü niyetten başka izahı yoktur.

Program katılımcısı Sevilay Yılmaz, Lütfü Türkkan'ın ‘hakareti' ile ilgili değil, ‘şahsiyeti' ile ilgili olumlu bir ifade kullanmıştır. Bu ifadenin kendisinin tanışıklığa dayalı şahsi izlenim ve kanaatleri olduğu ve söz konusu küfrü mazur göstermediği, vahametini hafifletmediği, esasen bu amaca da yönelmediği konuşma içeriğinden açıkça belli olmaktadır.

Bu konuda değerlendirilmesi gereken mevzu, şahsiyetler değil fikirler ve eylemlerdir. Ver öyle de olmalıdır…

Habertürk'ün hiçbir koşulda, başta şehit aileleri olmak üzere ailelere yönelik küfürleri ve saygısızlığı mazur görmesi, mazur gösterilmesine izin vermesi mümkün değildir.

Bunun yanı sıra, gerçek dışı isnatlarla ve iftiralarla demokratik, çoğulcu, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, objektif ve dürüst yayın çizgisini değiştirmesi de söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Faruk Demirel – Habertürk PT Programlar Koordinatörü”