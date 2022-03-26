'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı açılış konuşmasında, "Bugüne kadar ilham verici pek çok hikayeyi hep birlikte alkışladık. Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini taşıyan ideallerini gerçeğe dönüştüren kadınlarımızın azim ve mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki, kadın isterse dünyayı değiştirir.