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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji sektörü global bir alan ve bu alanda kadınlar için muazzam fırsatlar da söz konusu. Enerji sektörünü değiştirip, dönüştürecek kadın liderler arzusundayız. Türkiye geneli kadın istihdam yüzde 26 seviyesinde. Enerji sektöründe maalesef oldukça altındayız. Bu oran yüzde 12,1' dedi.

'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
26.03.2022 20:01:16
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti.

 
 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

 
2
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok konuk yer aldı.

 
 
3
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini buldu.

 
4
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Tören öncesi Sertap Erener mini konser verdi.

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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
"KADIN İSTERSE DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR"
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı açılış konuşmasında, "Bugüne kadar ilham verici pek çok hikayeyi hep birlikte alkışladık. Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini taşıyan ideallerini gerçeğe dönüştüren kadınlarımızın azim ve mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki, kadın isterse dünyayı değiştirir.

 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Bizler yeter ki, ön yargılarımıza esir olmayalım. Bizler yeter ki, korkularımıza teslim olmayalım. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle dilimize, fikirlerimize, bilinçaltımıza işlenen yanlış algıların yıkılması adına önemli bir adım attık. Enerji sektörü bugün sadece maddi yatırımlarıyla değil, insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye'de enerji çalışanı profilinin değişimine de ön ayak oluyor.

 
 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Bizler enerji sektörü olarak çok büyük bir aileyiz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye'nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz" diye konuştu.

 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDE KADINLARIN DOKUNUŞUNU GÖRECEKSİNİZ"
 

Son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığımızı söyleyen Bakan Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye'nin en büyük projelerine şöyle bir bakın.

 
 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek" ifadelerini kullandı.

 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
"ENERJİ SEKTÖRÜNÜ DÖNÜŞTÜRECEK KADIN LİDERLER ARZUSUNDAYIZ"
 

Bakan Dönmez, "Enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip kılmak için özel eğitim ve gelişim programları ile süreci daha fazla destekliyoruz. Enerji sektörü global bir alan ve bu alanda kadınlar için muazzam fırsatlar da söz konusu. Enerji sektörünü değiştirip, dönüştürecek kadın liderler arzusundayız.

 
 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye geneli kadın istihdam yüzde 26 seviyesinde. Enerji sektöründe maalesef oldukça altındayız. Bu oran yüzde 12,1. Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor.

 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu

Enerji sektöründe bilinen algıları siz kadınların katılımı ile kırmak istiyoruz. Sizler bunun parçası olursanız gelecek nesillere enerji sektörünün önünü açmış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

 
 
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'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
14
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödülleri sahiplerini buldu
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