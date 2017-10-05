Türkiye ve İran'a enerjide de yerel para önerisi

05.10.2017 11:04:26

EMRE GÜRKAN ABAY / MURAT TEMİZER - Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Seyid Muhammed Hüseyin Adeli, Türkiye ve İran'ın ticari ilişkilerde yerel para birimini kullanılacak olmasının enerji alanında da uygulanabileceğini belirtti.

Adeli, Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu'nda, İran ile Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya genelinde ticarette yerel para kullanımının giderek arttığına dikkati çeken Adeli, gelecek dönemde bu eğilimin süreceğini söyledi.



Adeli, Türkiye ve İran arasında ticarette yerel para kullanımına geçilmesinin son derece sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirerek, "Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişkilerde yerel para biriminin kullanılacak olması, iki ülke arasındaki enerji ticaretine de uygulanabilir. Yaptırımlar ve politik gelişmeler ülkelerin serbest ticaretini kısıtlıyor. Bu durum da yerel para kullanımına yönelik isteği artırıyor." dedi.

Türkiye'nin ham petrol ihtiyacını karşıladığı komşuları arasında İran'ın önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Adeli, bu nedenle iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesinin çok normal olduğunu aktardı.

Adeli, iki ülkenin birbirine benzer yönlerinin oldukça fazla olduğunu belirterek, "Aramızda artan iş birliğine hiç şaşırmıyorum. Bu, iki ülkenin liderlerinde bulunan bilgeliğe işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve İran arasında doğalgaz ticaretinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adeli, "Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ı ziyaret ediyorsa, bu bazı konularda çözüm bulunması için tarihi bir fırsat oluşturmuştur. Bölgenin iki önemli ülkesinin dost olması gerekir, zira muazzam potansiyelleri var." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD, LNG'de etki yaratmaz"

Adeli, son dönemde ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını artırdığını söyledi.

ABD'nin geçen yıl 3,5 milyon ton LNG ihraç ettiğini ve miktarın bu yıl şu an itibarıyla 8 milyon tona ulaştığını belirten Adeli, şöyle konuştu:

"Bu önemli bir miktar ancak dünyadaki LNG piyasasının da yüzde 3'ünü oluşturuyor. Dolayısıyla LNG piyasasının yüzde 3'ünü oluşturan bir oyuncunun, piyasa kurallarını değiştirmesini bekleyemeyiz. Ayrıca, LNG'nin piyasada fiyatlandırılması da çok önemli. Örneğin Avrupa LNG'yi Katar veya Avusturalya'dan daha ucuza alıyorsa, bir süre sonra ABD'den almayacaktır. Bu durum ABD açısından sürdürülebilir değil."