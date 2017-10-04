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Türkiye Trial Şampiyonası

Şampiyonanın 6. ayak yarışları Bolu'da yapılacak- Bolu Belediye Başkanı Yılmaz:'Tüm off-road tutkunlarını yarışmayı izlemeye davet ediyorum'- BOLOFF Kulübü Başkanı Turan:'Trial yarışları, sürat değil, zorlu engelleri en iyi zamanda geçmeye yönelik yarışlardır'

Türkiye Trial Şampiyonası
04.10.2017 13:34:13
Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Bolu'da özel olarak hazırlanan pistte gerçekleştirilecek.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle 28-29 Ekim'de, Çakmaklar Mesire Alanı'na özel olarak hazırlanan alanda yapılacak 6. ayak yarışları için belediye binasında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Başkan Alaaddin Yılmaz, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan katıldı.

Toplantıda konuşan Yılmaz, yarışların kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmaklar mevkisinde, 80 dönümlük araziye kurulan Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

Turizm açısından her mevsim farklı güzellikleri barındıran Bolu'nun, dünya çapında bir spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Yılmaz, "Off-road ve motokros parkurlarımızın tümü, Bolu'nun doğasıyla tamamen uyumlu. Merkezde yapılacak ilk resmi yarışma, 28-29 Ekim'de düzenlenecek Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı olacak. Tüm off-road tutkunlarını yarışmayı izlemeye davet ediyorum. Burada, dileyen vatandaşlarımız kamp kurabilir ya da kendi arabalarını da denemek isteyebilirler. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi, tüm Türkiye hatta dünya için yeni bir yeşil buluşma alanı oldu." şeklinde konuştu.

BOLOFF Kulübü Başkanı Turan ise yarışların çok güzel geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Trial yarışları, sürat değil, zorlu engelleri en iyi zamanda geçmeye yönelik yarışlardır. Her takım, ikişer araç, pilot ve yardımcı pilottan oluşur. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 10 kapıdan oluşan ve çeşitli zorluk dereceleri bulunan etaplar hazırlandı. Araçlar, belirlenen süre içerisinde, tomruklardan, lastik engellerden, çamurlardan, çapraz kazılmış kuyulardan, 70 derecelik yokuşlardan, hatta araçları 5 metreye kadar yükseltmesi beklenen uçma pistinden geçecekler. Parkurlar, Bolu'nun cennet doğası sayesinde son derece çekici oldu. İzleyicilerin de en az pilotlar kadar bu yarışlardan zevk alacağına inanıyoruz."

Turan, Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde, kulüplerine ait iki arabanın bulunacağını ve dileyen vatandaşların bunları kiralayabileceklerini anlatarak, amaçlarının hem Bolu'yu hem motor sporlarını hem de doğayı seven insanları bir araya toplamak, 4x4 yarışları, eğitimler ve geziler düzenlemek olduğunu bildirdi.


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