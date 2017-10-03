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''Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor''

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, '68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülüyor' diye konuştu.

''Türkiye teknolojideki atılımını hızlandırıyor''
03.10.2017 14:28:21

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2002 yılında 5 olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının, Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulumunun ilan edilmesinin ardından 68'e ulaştığını belirterek, "Türkiye, teknolojideki atılımını hızlandırıyor. Ülke genelindeki 68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülürken, 13'ünde ise yapılaşma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında 2001'den itibaren bu konudaki faaliyetlerin başladığını hatırlatan Özlü, sürdürülen çalışmalar neticesinde söz konusu bölgelerin hızla arttığını belirtti.

Özlü, 2002 yılında 5 olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısının, Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulumunun Resmi Gazete'de ilan edilmesinin ardından 68'e ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye, teknolojideki atılımını hızlandırıyor. Ülke genelindeki 68 teknoloji geliştirme bölgesinden 55'inde Ar-Ge faaliyetleri sürdürülürken, 13'ünde ise yapılaşma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ZONGULDAK'A 500 AR-GE PERSONELİ

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Merkez ilçesinde 3 bin 334 metrekare alana kurulduğunu belirten Özlü, bölgenin kurucu heyetinde Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak İl Özel İdaresi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ile Alatlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın yer aldığını söyledi..

Özlü, söz konusu bölgede sanayi kuruluşları ve kurumların iş birliğiyle kurulacak teknoparkta; seramik endüstrisi ve teknolojileri, metal (demir-çelik) endüstrisi ve teknolojileri, gıda teknolojileri, polimerik ve kauçuk malzeme teknolojileri ile makine teknolojileri başta olmak üzere ülke ithalatında büyük hacim tutan teknolojiler geliştiren girişimcilere yer verileceğini ifade etti.

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin faaliyete geçmesinden sonraki 10 yıl içinde, 500 Ar-Ge personelinin istihdam edilebileceğine işaret eden Özlü, 10 yılın sonunda 500 milyon liralık ithalatın önüne geçecek bir altyapı ve 100 milyon liralık ihracata imkan verecek bir katma değer üretilebileceğini öngördüklerinin üstünde durdu.

KARABÜK'E 30 YERLİ GİRİŞİMCİ

Özlü, Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin de Merkez ilçesinde 15 bin 23 metrekare alana kurulacağına değinerek, bölgenin kurucu heyetinde Karabük Üniversitesi, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Kardemir Karabük Demir Çelik San ve Tic AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının bulunduğunu söyledi.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ilk etapta 4'ü büyük ölçekli, 8'i orta ölçekli ve 18'i küçük ölçekli olmak üzere toplam 30 yerli girişimcinin yer almasını planladıklarını kaydeden Özlü, gelecek süreçte ise bölgenin çok uluslu girişimcilere de açılacağını söyledi.

Özlü, söz konusu bölgenin faaliyete geçmesinin ardından 150 Ar-Ge personelinin istihdam edileceğini kaydederek, bölgede yer alacak girişimcilerce 5 yıl sonunda 210 Ar-Ge ve 100 tasarım projesinin de hayat bulmasını beklediklerini ifade etti.


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