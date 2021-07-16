Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Cami ibadete açıldı

Türkiye tarafından Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet tarzı Gana Millet Cami ve Külliyesi hizmete girdi. Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Ganalı Amina Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti. Aisha Futa ise, 'Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz.' diye konuştu.Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, 'Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak.' ifadesini kullandı.