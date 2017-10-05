'Türkiye, Somali'ye sunduğu destekle sözüne güvenilir bir ortak'

05.10.2017 11:04:24

HASAN MEKKİ- Somalili uzmanlar, Türkiye'nin sözüne güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, başkent Mogadişu'da açtığı askeri eğitim üssünün Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli bir şekilde kurulduğunu ve bölgedeki çekişmelere taraf olmadığına vurgu yapıyor.

Somalili emekli askeri uzman Şerif Rubu, AA muhabirine, "Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü, iki ülke arasındaki bir strateji ve güvenlik konusudur. Somali, senelerdir yaşadığı kaos tehdidi ve güvenlik sıkıntılarına rağmen Kara Kıta'da önemli bir jeopolitik konuma sahiptir." dedi.

-Türk üssünün Somali ordusunun yapılandırılmasına katkısı

Üssün sadece Somali'ye hizmet verdiğini ve teçhizat ile alan bakımından Türkiye'nin dışarıdaki en büyük üssü olduğuna dikkati çeken Rubu, eğitim üssünün 1991'de merkezi hükümetin devrilmesinden bu yana çökmüş durumda olan Somali ordusunun yapılandırılmasına çok önemli katkı sunacağını söyledi.

Rubu, Somali ordusunun Türkiye'nin askeri eğitim üssünün katkıları ile karmaşık, aşiretsel ve bölgesel yapıdan çıkıp, teröristleri bertaraf edebilecek ulusal bir orduya dönüşeceğinin altını çizdi.

- Birleşik Mücadele Doktrini

Afrika'daki birçok ülkede, bu ülkelerin zenginliğini yağmalamakla suçlanan ülkelerin askeri üsleri hızla yaygınlaşıyor.

Söz konusu durum hakkında değerlendirmelerde bulunan güvenlik ve strateji uzmanı Hasan Şeyh Nur, "Türkiye'nin askeri eğitim üssü, Afrika'da süren devletlerarası çekişmede bir taraf değil. Bu adım, Somali ordusuna iç güvenliği sağlayacak etkinlik kazandırma siyasetinin bir parçasıdır." dedi.



Üssün Somali ordusunun eğitimine sunacağı katkıyı da değerlendiren Nur, Türkiye'nin askeri eğitim üssünün birleşik mücadele doktrinine sahip güçlü bir Somali ordusu kurulmasının önünü açacağına dikkati çekerek, "Daha önce Somali'de bir askeri eğitim üssü olmaması sebebiyle personel farklı ülkeler ve farklı bölgelerde değişik doktrinler üzerine inşa edilmiş eğitimler alıyorlardı." şeklinde konuştu.

Eğitim üssünün Somali ordusunu yeniden inşa etmeye tek başına yetmeyeceğine değinen Nur, söz konusu adımın Somali'nin kabilecilikten uzak ordu kurumunu oluşturmaya öncelik vermesiyle etkin katkılar sunacağını kaydetti.



- Güvenilir vaatler

Afak Medya Merkezi Müdürü Muhammed Osman, Türkiye ve Somali ilişkilerinin birçok alanda yol katettiğini belirterek, "Türkiye, Somali'nin dış dünyaya bağlanma noktasıdır. Eğitim üssü ise iki ülke arasındaki ilişkinin bir getirisidir." dedi.

Somali'nin kaostan çıkıp dünya ile olumlu bağlar kurarak diğer ülkeler seviyesine yetişmeye çalıştığına vurgu yapan Osman, "Bu devletler arasında Türkiye, sadece insani yardım yapan diğer ülkelerin aksine Somali'ye birkaç alanda sunduğu destekle sözüne güvenilir bir ortak." diye konuştu.



Osman, eğitim üssünün sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir konu olduğunu ifade ederek, kendi çıkarları uğruna Somali'nin kozlarını maniple eden yabancı devletlerin hırslarına ket vurmada da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Osman ayrıca "Türkiye'nin eğitim üssü, Somali'nin çıkarlarına hizmet ediyor. Türkiye'nin Somali'de bir genişleme planı olmadığını da görüyorüz." ifadelerine yer verdi.

- Somali, bölgedeki çatışmalara çekilmek isteniyor

Sehn Araştırma Merkezi uzmanı Said Ali de "Türkiye'nin bölgede iyi ilişkiler geliştirmesi ve başta tüm engellere rağmen ulusal ordunun oluşturulması olmak üzere Somali'nin alt yapısının yeniden inşasına yardım etmesinin önemine temas etti.

Üssün Arap ülkelerinin ulusal güvenliğine tehdit olduğu yönündeki iddialara cevap veren Ali, "Bazı Arap ülkeleri, Somali'yi Arap Birliği'ne üye olduğu gerekçesiyle bölgedeki çatışmalara çekmek istiyor. Somali'nin yıllardır iç sorunlardan çektiği sıkıntı kendine yetiyor. Şimdi ise dünyada konumunu yeniden belirlemek için adım atıyor." ifadelerini kullandı.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, geçen hafta ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki askeri yetkililer ile yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezinin açılışını yapmıştı.

Hayri, "Bu askeri üs, güçlü ve vatanı savunmaya muktedir bir ordu kurulmasının yolunu açacak. Aynı şekilde burada ordunun teröristlerle mücadele gücünün artırılması için eğitimler verilecek." şeklinde konuşmuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını, asırlara uzandığını belirterek, bu durumun Türkiye'yi Somali halkına ve hükümetine gerekli desteği sunmaya sevkettiğini dile getirmişti.



