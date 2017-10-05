SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

'Türkiye, Somali'ye sunduğu destekle sözüne güvenilir bir ortak'

Somalili uzmanlar, Türkiye'nin Mogadişu'da açtığı askeri eğitim üssünün BM ile koordineli bir şekilde kurulduğunu ve bölgedeki çekişmelere taraf olmadığına dikkati çekiyor-Güvenlik ve strateji uzmanı Nur:- 'Türkiye'nin askeri eğitim üssü, Afrika'da süren devletler arası çekişmede bir taraf değil. Bu adım, Somali ordusuna iç güvenliği sağlayacak etkinlik kazandırma siyasetinin bir parçasıdır'

'Türkiye, Somali'ye sunduğu destekle sözüne güvenilir bir ortak'
05.10.2017 11:04:24
HASAN MEKKİ- Somalili uzmanlar, Türkiye'nin sözüne güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, başkent Mogadişu'da açtığı askeri eğitim üssünün Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli bir şekilde kurulduğunu ve bölgedeki çekişmelere taraf olmadığına vurgu yapıyor.

Somalili emekli askeri uzman Şerif Rubu, AA muhabirine, "Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü, iki ülke arasındaki bir strateji ve güvenlik konusudur. Somali, senelerdir yaşadığı kaos tehdidi ve güvenlik sıkıntılarına rağmen Kara Kıta'da önemli bir jeopolitik konuma sahiptir." dedi.

-Türk üssünün Somali ordusunun yapılandırılmasına katkısı

Üssün sadece Somali'ye hizmet verdiğini ve teçhizat ile alan bakımından Türkiye'nin dışarıdaki en büyük üssü olduğuna dikkati çeken Rubu, eğitim üssünün 1991'de merkezi hükümetin devrilmesinden bu yana çökmüş durumda olan Somali ordusunun yapılandırılmasına çok önemli katkı sunacağını söyledi.

Rubu, Somali ordusunun Türkiye'nin askeri eğitim üssünün katkıları ile karmaşık, aşiretsel ve bölgesel yapıdan çıkıp, teröristleri bertaraf edebilecek ulusal bir orduya dönüşeceğinin altını çizdi.

- Birleşik Mücadele Doktrini

Afrika'daki birçok ülkede, bu ülkelerin zenginliğini yağmalamakla suçlanan ülkelerin askeri üsleri hızla yaygınlaşıyor.

Söz konusu durum hakkında değerlendirmelerde bulunan güvenlik ve strateji uzmanı Hasan Şeyh Nur, "Türkiye'nin askeri eğitim üssü, Afrika'da süren devletlerarası çekişmede bir taraf değil. Bu adım, Somali ordusuna iç güvenliği sağlayacak etkinlik kazandırma siyasetinin bir parçasıdır." dedi.

Üssün Somali ordusunun eğitimine sunacağı katkıyı da değerlendiren Nur, Türkiye'nin askeri eğitim üssünün birleşik mücadele doktrinine sahip güçlü bir Somali ordusu kurulmasının önünü açacağına dikkati çekerek, "Daha önce Somali'de bir askeri eğitim üssü olmaması sebebiyle personel farklı ülkeler ve farklı bölgelerde değişik doktrinler üzerine inşa edilmiş eğitimler alıyorlardı." şeklinde konuştu.

Eğitim üssünün Somali ordusunu yeniden inşa etmeye tek başına yetmeyeceğine değinen Nur, söz konusu adımın Somali'nin kabilecilikten uzak ordu kurumunu oluşturmaya öncelik vermesiyle etkin katkılar sunacağını kaydetti.

- Güvenilir vaatler

Afak Medya Merkezi Müdürü Muhammed Osman, Türkiye ve Somali ilişkilerinin birçok alanda yol katettiğini belirterek, "Türkiye, Somali'nin dış dünyaya bağlanma noktasıdır. Eğitim üssü ise iki ülke arasındaki ilişkinin bir getirisidir." dedi.

Somali'nin kaostan çıkıp dünya ile olumlu bağlar kurarak diğer ülkeler seviyesine yetişmeye çalıştığına vurgu yapan Osman, "Bu devletler arasında Türkiye, sadece insani yardım yapan diğer ülkelerin aksine Somali'ye birkaç alanda sunduğu destekle sözüne güvenilir bir ortak." diye konuştu.

Osman, eğitim üssünün sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir konu olduğunu ifade ederek, kendi çıkarları uğruna Somali'nin kozlarını maniple eden yabancı devletlerin hırslarına ket vurmada da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Osman ayrıca "Türkiye'nin eğitim üssü, Somali'nin çıkarlarına hizmet ediyor. Türkiye'nin Somali'de bir genişleme planı olmadığını da görüyorüz." ifadelerine yer verdi.

- Somali, bölgedeki çatışmalara çekilmek isteniyor

Sehn Araştırma Merkezi uzmanı Said Ali de "Türkiye'nin bölgede iyi ilişkiler geliştirmesi ve başta tüm engellere rağmen ulusal ordunun oluşturulması olmak üzere Somali'nin alt yapısının yeniden inşasına yardım etmesinin önemine temas etti.

Üssün Arap ülkelerinin ulusal güvenliğine tehdit olduğu yönündeki iddialara cevap veren Ali, "Bazı Arap ülkeleri, Somali'yi Arap Birliği'ne üye olduğu gerekçesiyle bölgedeki çatışmalara çekmek istiyor. Somali'nin yıllardır iç sorunlardan çektiği sıkıntı kendine yetiyor. Şimdi ise dünyada konumunu yeniden belirlemek için adım atıyor." ifadelerini kullandı.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, geçen hafta ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki askeri yetkililer ile yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezinin açılışını yapmıştı.

Hayri, "Bu askeri üs, güçlü ve vatanı savunmaya muktedir bir ordu kurulmasının yolunu açacak. Aynı şekilde burada ordunun teröristlerle mücadele gücünün artırılması için eğitimler verilecek." şeklinde konuşmuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını, asırlara uzandığını belirterek, bu durumun Türkiye'yi Somali halkına ve hükümetine gerekli desteği sunmaya sevkettiğini dile getirmişti.



        YORUM YAZ
    Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
    Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hangi maçlar oynanacak? İşte ayrıntılar
    05.10.2017 10:20:37
    Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
    Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangında bin 500 ton pamuk kül oldu.
    05.10.2017 10:13:07
    Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
    Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
    Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl oğluna pet şişe attığı gerekçesiyle ceza alan babanın, üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.
    05.10.2017 10:02:18
    Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
    Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
    Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü, hasta çocuklar yararına kurulan bir vakıf için sattı.
    05.10.2017 09:48:59
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı. Üçü öğrenci beş kişi yaralandı.
    05.10.2017 09:54:59
    Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
    Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
    Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 18 kilogram eroin ile 700 kilogram esrar ele geçirildi.
    05.10.2017 09:52:21
    Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
    Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
    Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi.
    05.10.2017 09:39:22
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
    Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Adolf Hitler
    Adolf Hitler
    Kamil Okyay Sındır
    Kamil Okyay Sındır
    İkinci Bayezid
    İkinci Bayezid
    Ahmet Akgündüz
    Ahmet Akgündüz
    Necati Yılmaz
    Necati Yılmaz

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları