'Türkiye'nin kolezyumu'nda seçkinlere özel 1800 yıllık localar bulundu
Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum'un benzeri olarak arkeoloji dünyasının dikkatini çeken Bergama Amfi Tiyatrosu'nda yürütülen 'TransPergMikro' projesi kapsamındaki çalışmalarda tarihe ışık tutan yeni buluntular elde edildi. Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık amfi tiyatroda, gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinler için isme tahsisli özel localar bulundu.
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