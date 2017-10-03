Türkiye'nin kardeş ülkeleri tanımasının 25. yıl dönümü

03.10.2017 21:48:38

Türkiye'nin, dost ve kardeş ülkeler, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna ile arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 25. yıl dönümü Ankara'da bir programla kutlandı.

Ankara Palas'ta düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Baghirov'un yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci katıldı.

Çavuşoğlu, bağımsız olan dost ve kardeş devletleri tanıyan ilk ülkerden birinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Özbekistan 1992'de bağımsızlığını ilan ettiğinde diplomatik ilişkilerimizi tesis ettik." dedi.

Bu sene kardeş ülkelerle ilişkilerin tesisinin 25. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığına değinen Çavuşoğlu, bu programla etkinliklerin taçlandırıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, geçen 25 sene zarfında ilişkilerin her alanda geliştiğini ve enerji, ulaştırma ile diplomatik anlamda kayda değer gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

İnsani, kültürel ve siyasi alanlarda beraber çalışacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 50. yılında bütün dünyanın bu başarıları konuşmaya devam edeceğine işaret etti.

Türk Konseyini hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümünü de kutladıklarını belirten Çavuşoğlu, bu etkinlik vesilesiyle çektiği fotoğrafları sergileyen Anadolu Ajansı'na da (AA) teşekkür etti.

Çavuşoğlu, TÜRKSOY'un kurluşunun üzerinden 25 yıl geçtiğine değinerek, TÜRKSOY Genel Sekreterliğini 2008'den beri yürüten Düsen Kaseinov'a özellikle teşekkürlerini iletti.

- TÜRKSOY'a samimi destek sağlandı

Kaseinov, misafirperverliklerinden ötürü özellikle Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, Türk dünyasının UNESCO'su gibi çalışan TÜRKSOY'un ev sahibi ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlattı.

"Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'de en tepeden en aşağıya TÜRKSOY'a gösterilen samimi yardım, kuruluşumuza güç veriyor." diyen Kaseinov, Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Baghirov, "duayen büyükelçi" sıfatıyla yaptığı konuşmada, mevcut ülkelerle Türkiye arasında olan iş birliği ve dayanışmanın daha artması ve gelişmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'a "Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü"nü takdim etti.

- Türk Konseyi

2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ni (Türk Konseyi) hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması'nın imzalandığı 3 Ekim, her sene, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutlanıyor.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden yararlanarak Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen Konsey, bölgesel bir iş birliği mekanizması olarak, bölgede ve ötesinde, üye devletler arasındaki iş birliğini hızlandırmak amacıyla ekonomiden ulaştırmaya, sürdürülebilir kalkınmadan eğitime ve medyadan turizme birçok alanda faaliyet yürütüyor.



Türk Konseyinin öncelikleri arasında Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin artırılması ile ortak tarihi ve kültürel birikimlerin kayıt altına alınması yer alıyor.