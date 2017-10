Türkiye'nin en büyük 'Fotoğraf Makinesi Müzesi' açıldı

01.10.2017 15:27:00

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük 'Fotoğraf Makinesi Müzesi', düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra protokol ve birçok fotoğraf sanatçısı katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ve ekibini kutladığını belirterek, "Özellikle Malatya'da neler oluyor, Malatya'da belediyeler ne iş yapıyor, sosyal belediyecilik nerede veya kültürel Belediyecilik nerede? dendiğinde esasında bakıyoruz ki Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer başkanlarımız kültürel belediyeciliğin her alanında kendilerini ispat ettiler" diye konuştu. Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:"Malatya kültürünü ayakta tutmak adına, Malatya'nın kadim kültürünü ortaya çıkarma adına Belediyelerimiz desteklerini esirgemiyor. Biz hükümet olarak her zaman her yerde kültürel anlamda kadim kültürümüzü geliştirme ve bunu yeni nesillere aktarma adına her türlü çabayı, her türlü faaliyeti destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle milletimizin sanatçılara sahip çıkması, onların el emeği göz nurunu değerlendirmek ve sahip çıkmak önemlidir. Bu konuda Malatya'mız kadirşinastır. Baki Tamer Selçuk'a teşekkür ediyorum. Bu koleksiyon sadece Malatya için değil Türkiye için önemli. Bu hazineyi bütün Türkiye ve dünyanın görmesini istiyoruz. Müzemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini kesti ve müzeyi gezdi.MÜZE HAKKINDAŞehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında Malatyalıların hizmetine kazandıran Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makineleri Müzesi'nde en eskisi 1876 yılına ait olan ve toplamda bin 890 adet fotoğraf makinesinin sergileniyor. Müzede ayrıca, fotoğraf makinelerine ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarı da yer alıyor. Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebilecek.