Türkiye'nin en büyük askeri gemisi

Esir Rus askerleri! ‘Bunlar korkmuş, şaşırmış çocuklar…’

Ukrayna Güvenlik Servisinin paylaştığı videoya göre Rus askeri, kendisine sıcak yiyecek ve içecek ikram eden Ukrayna vatandaşlarına teslim oldu. Ukrayna’da çekilen görüntüler, Rus askerlerinin düşünülenden daha “kırılgan” ve savaşa yeterince gönüllü olmadığını gözler önüne serdi.