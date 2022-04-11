Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Nihat Hatipoğlu canlı yayında küplere bindi! Hadsiz...

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları cevaplıyor. Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'na izleyicinin hadsiz bir çıkışına tepki gösterdi. Hz. Hamza'yı Müslüman olmadan önce şehit eden Hz Vahşi'ye 'Hazreti' denmesine tepki gösteren izleyici, 'Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?' eleştirisinde bulundu.