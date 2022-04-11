Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
Türkiye, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavatı geçmesiyle dünyada 14. oldu.
Türkiye, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavatı geçmesiyle dünyada 14. oldu.
Nihat Hatipoğlu canlı yayında küplere bindi! Hadsiz...
Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları cevaplıyor. Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'na izleyicinin hadsiz bir çıkışına tepki gösterdi. Hz. Hamza'yı Müslüman olmadan önce şehit eden Hz Vahşi'ye 'Hazreti' denmesine tepki gösteren izleyici, 'Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?' eleştirisinde bulundu.
Öğrenciler ve veliler isyan etti! Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!
Aylardır sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, kaldıkları KYK yurduna güven içinde girememekten şikayet ediyor. Yurt binalarına girişlerin önünde onlarca başıboş köpek dolaşırken, köpeklerin saldırgan olduğu belirtiliyor. Üniversitede öğretim gören öğrencilerden bazıları köpek saldırısı sebebi ile yaralanırken, yetkililerden soruna ilişkin yardım bekleniyor.