DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu
Ermeniler domuzları kaçırmak isterken ormanı yaktı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ‘Türkiye’ açıklaması
Ukrayna: Rusya, İHA ile zehirli madde attı
Kendisini eve bırakmayan kuryeyi bıçakladı
Paribu Ventures ilk yatırımlarını duyurdu!
Teknosa'dan ara tatil fırsatları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık
Gökçeada ile Bozcaada turizm sezonuna köprü ve otoyol avantajıyla girecek
Motorinde indirim
Yerli bisküvilik buğday 'Kanatlı' iki yıl içinde çiftçinin tarlasında olacak
Yaptırımlar nasıl etkiledi? Putin’in eski danışmanı anlattı
İngiltere'de bir milletvekili, çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu
İran'daki Afgan göçmenlere yönelik şiddet Kabil'de protesto edildi
Rus istihbaratının Fransa'daki gizli operasyonu ortaya çıkarıldı

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Türkiye, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavatı geçmesiyle dünyada 14. oldu.

2022-04-11 23:08:23
Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya

Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, IPhone uygulaması Siri'nin cemaatle konuşması sırasında araya girip sohbeti bölmesinden dert yandı.
Nihat Hatipoğlu canlı yayında küplere bindi! Hadsiz...

Nihat Hatipoğlu canlı yayında küplere bindi! Hadsiz...

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları cevaplıyor. Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'na izleyicinin hadsiz bir çıkışına tepki gösterdi. Hz. Hamza'yı Müslüman olmadan önce şehit eden Hz Vahşi'ye 'Hazreti' denmesine tepki gösteren izleyici, 'Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?' eleştirisinde bulundu.
Öğrenciler ve veliler isyan etti! Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Öğrenciler ve veliler isyan etti! Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Aylardır sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, kaldıkları KYK yurduna güven içinde girememekten şikayet ediyor. Yurt binalarına girişlerin önünde onlarca başıboş köpek dolaşırken, köpeklerin saldırgan olduğu belirtiliyor. Üniversitede öğretim gören öğrencilerden bazıları köpek saldırısı sebebi ile yaralanırken, yetkililerden soruna ilişkin yardım bekleniyor.
Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri böyle çarpıştı

Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri böyle çarpıştı

Cezayir Limanı’nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir’in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal’a ait bir petrol tankerine çarptı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş