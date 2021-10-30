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Türkiye'nin dünyaya açılan sesi TRT World 6 yaşında!
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Türkiye’nin Dünyaya Açılan Sesi TRT World 6 Yaşında!

Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran televizyon kanalı TRT World 6’ncı yaşını kutluyor.

2021-10-30 16:19:19
Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Mustafa Keser'den AKM yorumu: Bu yapı yıkılıyor diyenlere kapak olsun

Sanatçı Mustafa Keser, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında yapının yıkılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.
'Besle kargayı oysun gözünü... alakası yok'

'Besle kargayı oysun gözünü... alakası yok'

Nevşehir'de erkek kuaförü Cengiz Taşkesen'in gün boyu yanından ayırmadığı karga ile dostluğu görenlerin ilgisini çekiyor.
Meral Akşener’e ''Burası Kürdistan'' çıkışı

Meral Akşener’e ''Burası Kürdistan'' çıkışı

Meral Akşener esnaf ziyaretleri için gittiği Siirt'te bir esnafın 'Kürdistan ve Kürtçe inkar ediliyor' sözlerine, 'Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil' şeklinde cevap verdi.
Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek

Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.
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