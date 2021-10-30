Türkiye’nin Dünyaya Açılan Sesi TRT World 6 Yaşında!

Türkiye'nin en yüksek barajı 10 yılda kendini amorti edecek

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.