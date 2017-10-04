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'Türkiye'nin doktor açığı 5 yıl içerisinde azalacak'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat'ta katıldığı Yatırım Değerlendirme Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülke genelindeki doktor ve hekim açığ

'Türkiye'nin doktor açığı 5 yıl içerisinde azalacak'
04.10.2017 21:23:19
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat'ta katıldığı Yatırım Değerlendirme Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülke genelindeki doktor ve hekim açığının 5 yıl içerisinde giderek azalacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 2017-2018 Akademik Yılı açılışına katılmak için kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gerçekleşen program sonrasında sırasıyla Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek yetkililerden Tokat ile ilgili güncel bilgilendirmeler aldı. Bu ziyaretler sonrasında, Tokat Yatırım Planlama Toplantısına katılan Bakan Demircan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında medya mensuplarıyla bir araya geldi. FETÖ operasyonlarıyla ülke genelindeki doktor açığının ilişkisi sorulan Bakan Demircan, açığın FETÖ operasyonlarıyla alakalı olmadığını, yetişen hekim ve doktor sayısının ihtiyacı karşılayamamasından dolayı olduğunu söyledi. Bakan Demircan, ülke genelindeki doktor ve hekim açığının ise 5 yıl içerisinde giderek azalacağını söyledi. Bakan Demircan, "FETÖ operasyonları FETÖ ile ilişkisi olan herkesin bütün bakanlıklarda gerekli ayıklamaları yapıldı. Doktor açığımızın ise FETÖ operasyonlarıyla ilgisi yok. Türkiye'de doktor yetişen kadro ve mezun olan hekim sayısı ihtiyacımızı karşılamadığı için doktor açığı var. FETÖ operasyonlarıyla doktor açığının alakası yok. Zaten FETÖ Terör Örgütüne mensup ise bir kişi, O'nun doktorluğundan bahsedilemez. Türkiye'nin hekim açığı sanırım 5 yıl içerisinde giderek azalacak. İnşallah 5 yıl sonra Türkiye doktor açığı konusunda önemli bir noktaya gelecek" dedi.

Toplantı sonrasında Bakan Demircan, Tokat Devlet Hastanesini de ziyaret ettikten sonra Tokat Belediyesi tarafından TSO Seyirtepe Tesislerinde düzenlenen Sivil Toplum Örgütü ile İstişare Toplantısına katıldı. Bakan Demircan burada gerçekleşen toplantı sonrasında havayoluyla Ankara'ya hareket edecek.

(Dursun Ekrem Er - Nurhan İçmez/İHA)

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