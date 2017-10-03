'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı

03.10.2017 18:10:27

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan ve 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olması sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Yağış sebebiyle dağın yaklaşık 2 bin 500 rakımından zirveye kadar olan bölümü beyaza büründü.

Ağrı Dağı, beyaz gelinliği ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.