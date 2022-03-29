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Türkiye'nin başkentini bilemeyen tıp öğrencisine İmirzalıoğlu'ndan tepki

Kim Milyoner Olmak İster'de tıp öğrencisi yarışmacının Türkiye'nin başkentini bilmemesi sosyal medyada gündem oldu.

2022-03-29 09:10:34

28 Mart akşamında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı, "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunun yanıtını bilemeyince soruyu seyirci jokerini kullandı.

A, B, C ve D şıklarında sırasıyla İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas vardı. Seyirci oylaması sonucunda yalnızca yüzde 40'lık bir bölüm sorunun cevabının Ankara olduğunu savundu. Seyircilerin yanıtına güvenmeyen tıp öğrencisi, 5 bin TL'lik soruda yüzde 50 joker hakkını da kullanmak istedi. Böylelikle Erzurum ve Sivas seçenekleri elendi.

Karar vermek zorunda olan yarışmacı, doğru olan 'Ankara' yanıtını verdi. Bunun üzerine, "Kenan bey burada insan bildiği şeyden bile şüphe ettiği için... Ben de biraz garantici oldum galiba." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise, "İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, tartışılmadı." dedi. Ardından, sorunun yanıtını bilemeyen seyircilerin yüzde 60'ına, "Sana söylüyorum seyircilerimiz anlasın. Sadece yüzde 40'ı Ankara demiş." dedi.

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