Türkiye Kayak Federasyonundan açıklama:

06.12.2017 15:05:50

Türkiye Kayak Federasyonu, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan federasyon otelinde heyelan nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike olduğuna yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ilgaz Dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otel herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu haberi gerçek hilafına üretenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Konu sadece kayak pistlerimizin 2-3 yıldır süren iyileştirilmesi çalışmalarında federasyonumuzca tespit edilen toprak hareketlerinin engellenmesine yönelik Spor Genel Müdürlüğüne yapılan tedbirleri içeren talebin çarpıtılarak, Ilgaz Dağı'nda heyelan varmış gibi gösterilmesi ve bunun sezon öncesi servis edilmesi manidardır. Dolayısıyla Türkiye Kayak Federasyonunun daha iyi hizmet sunabilmek için yapmış olduğu iyileştirme taleplerinin farklı kişilerce çarptırılmasına hem kış turizmi hem de bölge ekonomisi açısından vereceği zarar göz önünde bulundurularak kamuoyuna bu açıklama yapılmıştır."