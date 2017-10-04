04.10.2017 19:10:28

2017 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak mücadelesi, 7-8 Ekim'de Bursa'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışlar Nilüfer Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Uzun süredir sportif olarak hizmet veremeyen Nilüfer Karting Pisti, Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü girişimiyle yenilenerek şampiyona yarışına hazır hale getirildi.

Organizasyonda Formula Junior, Mini ve Formula Senior/Master kategorilerinde 7 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarının ardından 1. yarışlar yapılacak. 8 Ekim Pazar günü ise 2 ve 3. yarışlarla 6. ayak mücadelesi tamamlanacak.