'Türkiye Futbol Federasyonu ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşıyor'

03.10.2017 17:42:55



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı ile Tadelle arasında Antalya'da kamp yapılan otelde sponsorluk anlaşması imzalandı.



TFF ve Tadelle arasındaki imza törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Mırcea Lucescu, milli takım teknik kadrosu ve futbolcuları, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Toksöz katıldı.



Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yıllardır ailenin bir parçası olan Tadelle'yi milli takımlar resmi tedarikçisi yaptıklarını kaydetti.



"DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"



Tadelle'nin milli takımın mutluluk sponsoru olduğunu kaydeden Demirören, "Hayatımıza girdiği 1980'lerden beri Tadelle denince herkesin yüzünde bir sıcak bir tebessüm oluşur. Bugün biz de bu köprü kuruluşumuzla işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tadelle gibi milli takımız da ulusumuzun mutluluk ve gurur kaynağı. Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine ve Dünya Kupası'na katılacağına yürekten inanıyoruz. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize Dünya Kupası'na giden yolda başarılar diliyoruz" dedi.



"EN PARLAK DÖNEM"



TFF'nin ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşadığını vurgulayan Demirören, "Dev markalarla sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Avrupa federasyonları tarafından gıptayla izleniyoruz. İsveç gibi ülkelerden başkanlar gelip tesislerimizi geziyor. Riva'yı kendi yapacakları tesislere örnek alıyorlar. Güven ve istikrara sahip bir yönetime sahibiz. Bu güven ve istikrar sayesinde UEFA da 2019 Süper Kupa Finali'nin ev sahipliğini Türkiye'ye verdi. TFF olarak organizasyon gücümüzün zirvesindeyiz. 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne de ev sahipliği yapacağız. Tadelle de bizim bu gücümüze güç katacak" diye konuştu.



"İKİ KIRMIZI BEYAZ BİRLEŞTİ"



Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz ise Tadelle'nin birleştirici bir tat olduğunu Türkiye'de kişi, yaş, konu fark etmeksizin herkesin ortak paydası olduğunu kaydetti.



İki kırmızı beyazı birleştirmek istediklerini kaydeden Toksöz, sponsorluğun hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Demirören ve Toksöz sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Ardından Toksöz, Demirören ve Lucescu'ya Tadelle kutusu hediye eti. Daha sonra Lucescu, Demirören ve futbolcular Tadelle maketinin yer aldığı gofreti imzaladı.



