02.10.2017 11:40:57

AHMET ÖZLER - Dünya Kyokushin Federasyonu Genel Sekreteri Andrzej Drewniak, "Bu sporda Türkiye, dünyanın en iyisi olabilir." dedi.

Drewniak, bir şampiyona için geldiği Karabük'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonlarının kurulmasıyla kısa sürede 120 ülkeye yayıldıklarını söyledi.

Bu spora ilk başta Japonların çok ilgili olduğunu ancak daha sonra Avrupa ve Rusya'nın da kendini geliştirdiğini anlatan Drewniak, "Zaman içinde uluslararası organizasyonlar kuruldu. Karatenin çok renkli bir spor olduğunu düşünüyorum. Çok çeşitleri var. Farklı farklı dalları tek bir çatı altında birleştirmenin vakti geldi." diye konuştu.

Ortadoğu ve Asya'dan 13 ülkenin Karabük'te uluslararası bir şampiyonada bir araya gelebildiğini, bu ülkelerin bir çatı altında birleşebileceğini, bölgesel bir federasyonun kurulabileceğini belirten Drewniak, şöyle devam etti:

"Karabük'teki şampiyonaya 350 sporcu katıldı. Bu çok önemli. Bu bölgelerde artık her yıl bu tür organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz. Gençlere kyokushin yapmalarını öneriyorum. İnsanların hayatlarının çok daha renkli olmasını istiyoruz. Dünyadaki bu kötü ve zorlu zamanlarda insanların bir araya gelerek birbirlerini anlaması çok önemli."





- "Türk takımı çok güçlüdür"





Drewniak, Türkiye'nin kyokushin sporuna verdiği öneme değinerek, şunları kaydetti:

"20 yıl öncesinde Türkiye'de kontak karatede çok güzel şampiyonlar vardı ama son 10 yıldır biraz aşağıya indi. Türk takımı çok güçlüdür ve bir sürü sporcuları var. Bu sporda Türkiye, dünyanın en iyisi olabilir."

Dünyada, özellikle Orta Doğu'da yaşanan olumsuz durumlardan bahseden Andrzej Drewniak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin konumu, durumu bu konuda çok önemli olabilir. Türkiye barış platformu olarak ortaya kendisini koyabilir. Türkiye o bölgedeki sporcuları buraya getirip destek veriyor. Bu sayede o bölgeden gelen sporcular biribirlerini tanıyor. Türkiye, faliyetler yaparak barışı daha çok yaygınlaştırabilir. O bölgedeki ülkelerin çocuklarının spora yönelmeleri, özellikle kyokushin gibi güzel bir spor yapmaları barış duygularını artırıyor."