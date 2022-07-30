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Türkiye’den milyonlarca Yemenliye yardım

Yemen’de uzun yıllardır devam eden iç savaş, beraberinde milyonlarca insanı yerinden etti. Yaklaşık 20 yıldır bölgede çalışma gerçekleştiren İHH ise 2018 yılından bu yana milyonlarca Yemenliye insani yardım ulaştırdı.

2022-07-30 17:58:27

Yemen'de 2014 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan ülke içerisinde göç etmek zorunda kaldı. Yerlerinden yurtlarından olan Yemenliler, çöl şartlarında çadırlarda hayatlarını idame ettirmek durumunda. Savaş şartlarının beraberinde getirdiği kıtlık ve Covid-19 salgını Yemen halkının yaşadığı insani krizi kritik boyutlara ulaştırdı. Raporlara göre, Yemen'de yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç.

İHH, 20 yıldır bölgede

Yaşanan son kriz öncesinde de Yemen'de faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı, sadece 2022 yılında 161 bin 185 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. Gıda, eğitim, sağlık, koruma ve erken iyileştirme alanlarında çalışmalarını sürdüren İHH'nın 2022 yılı içerisindeki yardımlarından 32 bin 237 aile istifade etti. İHH'nın 2018 yılından bu yana ise yardım ulaştırdığı kişi sayısı, toplamda 2 milyon 763 bin 416'ya ulaştı.

Türkiye'den milyonlarca Yemenliye yardım3

Dönemsel yardımların ötesinde insanların kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yönelik projeleri de önceleyen İHH, halihazırda ülkede 22 sınıflık bir okulun inşasına da devam ediyor. Bunun yanı sıra var olan özel yetenek okulunun da restorasyonunu üstlenen İHH, yakın zamanda bu okulu hizmete açtı. Ayrıca bölgede sağlık alanında da çalışmalarını sürdüren vakıf klinikler, sağlık ocakları gibi sağlık merkezleri inşa ederken; katarakt ameliyatlarına devam etti, görme engelli vatandaşlara hem sağlık hizmetleri hem de bireysel yardımlar ulaştırdı. Vakıf, bölgede bulunan bir oksijen tüpü dolum merkezinin de işletmesini üstlendi. Kuraklığa bir nebze ilaç olabilmesi adına Türkiye'den bölgeye ulaştırılan mobil su arıtma ve paketleme ünitesi de yakın zamanda aktifleştirilerek Yemenlilerin istifadesine sunulacak.

Türkiye'den milyonlarca Yemenliye yardım

İhtiyaç listesi

Ülkede daha yenilikçi ve Yemen'in ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilecek projeler geliştirebilmek için sürekli çalışmalarına devam eden İHH'nın, bölgedeki acil ihtiyaç listesi ise şu şekilde: Gıda, çadır, battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu ve hijyen paketi.

Türkiye'den milyonlarca Yemenliye yardım1

Yardım ulaştırmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

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