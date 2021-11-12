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Türkiye'den 2 milyon Yemenli'ye insani yardım
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Türkiye’den 2 milyon Yemenli’ye insani yardım

Yemen’de yıllardır devam eden iç savaş; insanları ikinci, üçüncü defa göçe zorladı. İHH İnsani Yardım Vakfı ise 2018’den bu yana Yemen’de yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazluma umut oldu.

2021-11-12 14:46:26
10'uncu kattan atlayan kadın, caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü

10'uncu kattan atlayan kadın, caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü

Elazığ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü.
Marmaris'te yanan alanlarda çiçekler açtı

Marmaris'te yanan alanlarda çiçekler açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.
Türkiye’nin tohumları Afganistan’a ulaştı

Türkiye’nin tohumları Afganistan’a ulaştı

Afganistan’da yaşanan kıtlığa çare olabilmek amacıyla İHH tarafından hazırlanan 100 ton buğday tohumu, Afganistan’a ulaştı. Ülkede faaliyet gösteren HAS İnsani Yardım Derneği’ne teslim edilen tohumların, en kısa zamanda çiftçilere dağıtılarak Afganistan’a umut olması bekleniyor.
Bakan Kurum: COP 22 Antalya'da düzenlenecek

Bakan Kurum: COP 22 Antalya'da düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kurum, İskoç Etkinlik kampüsünde ilk olarak, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw ile bir araya geldi.
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