Türkiye’den 2 milyon Yemenli’ye insani yardım

Yemen’de yıllardır devam eden iç savaş; insanları ikinci, üçüncü defa göçe zorladı. İHH İnsani Yardım Vakfı ise 2018’den bu yana Yemen’de yaklaşık 2 milyon mağdur ve mazluma umut oldu.