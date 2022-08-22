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Türkiye'de tek! Şanlıurfa'da akrep çiftliği

Şanlıurfa'da vatandaşların evlerinde bulduğu zehirli kara akrepleri toplayarak tesis kuran Ali Yılmaz, litresi 10 milyon dolar olan dünyanın en pahalı akrep sıvısının ham maddesi olan zehri üretiyor.

2022-08-22 08:19:17

İmran Han hakkında gözaltı kararı! Pakistan'da neler oluyor?

İmran Han hakkında gözaltı kararı! Pakistan'da neler oluyor?

Pakistan'da eski başbakan İmran Han hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi.
Suikasta uğrayan Darya Dugina'dan FETÖ uyarıları

Suikasta uğrayan Darya Dugina'dan FETÖ uyarıları

Alexander Dugin'in dün gece suikasta uğrayan kızı Darya Dugina'nın, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında yaptığı FETÖ uyarısı tekrar gündem oldu.
Kadıköy'de boks maçını aratmayan kavga!

Kadıköy'de boks maçını aratmayan kavga!

İstanbul Kadıköy'de bir kişi, çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen 3 kişiyi tek başına dövdü.
Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır, iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
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