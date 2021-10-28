Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 10 bin 314 Hibrit ve 223 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 32 bin 885 hibrit ve 1196 adet elektrikli satışı gerçekleşti.
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