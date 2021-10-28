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Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde 10 bin 314 Hibrit ve 223 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 32 bin 885 hibrit ve 1196 adet elektrikli satışı gerçekleşti.

Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
28.10.2021 09:37:21
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

 

1
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
2
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

VOLKSWAGEN

 

Yeni Golf Life 1.0 eTSI 110 PS 7 ileri DSG

 

Fiyatı 353,800 TL

 

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 390,100 TL

 

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line - 411,500 TL

3
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

BMW

 

BMW 330e xDrive Sedan Edition M Sport - Otomatik - Plug-in Hybrid - Benzin - 1998cc - 292bg

 

Fiyatı: 1.598.100 TL

4
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style- 427,700 TL

 

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line- 449,100 TL

5
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus

 

Fiyatı 331.000 TL

6
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Seat LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus

 

Fiyatı 331.000 TL

7
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

 

Fiyatı 365.400 TL

 

Kampanyalı fiyatı 351.000 TL

 

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite

 

Fiyatı 394.400 TL

 

Kampanyalı fiyatı 378.900 TL

8
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YENİ OCTAVIA 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium

 

Fiyatı 389.900 TL

 

Kampanyalı fiyatı 374.600 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium

 

Fiyatı 418.900 TL

 

Kampanyalı fiyatı 402.400 TL

1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Combi Scout

 

Fiyatı 499.400 TL

 

Kampanyalı fiyatı 469.800 TL

9
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

 

Fiyatı - 1.522.800 TL

10
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

 

Fiyatı - 1.550.800 TL

Yeni BMW 530e xDrive Edition M Sport Otomatik

Plug-in Hybrid - Benzin

 

Fiyatı - 1.889.200 TL

11
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW 630i Gran Turismo - Luxury Line -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik

 

Fiyatı - 1.637.600 TL

12
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW 630i Gran Turismo - M Sport -Mild Hybrid - Benzin - Otomatik

 

Fiyatı - 1.679.700 TL

13
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

BMW

 

Yeni BMW 740Ld xDrive Pure Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel

 

Fiyatı - 3.667.100 TL

14
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW 740Ld xDrive M Excellence - Otomatik - Mild Hybrid - Dizel

 

Fiyatı - 3.734.300 TL

15
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW M440i xDrive - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin

 

Fiyat 2.252.700 TL

16
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

CUPRA

 

CUPRA Formentor 1.4 eHybrid 205 HP DSG - 745.000 TL

 

VZ 1.4 eHybrid 245 HP DSG - 795.000 TL

17
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

DS

E-TENSE DS 7 CROSSBACK Rivoli E-TENSE 4X4 300 Opera - 1.022.200 TL

18
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
19
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
20
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

FİAT

 

500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 206.900 TL

21
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
22
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
23
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
24
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

FİAT

 

Panda Urban 1.0 70 HP Mild Hybrid-Benzinli

 

Fiyatı 176.900 TL

 

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 185.900 TL

25
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit)

 

Fiyatı 1.280.700 TL

26
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit)

 

Fiyatı 1.280.700 TL

27
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

HONDA

 

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

 

Fiyatı 892.500 TL

28
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

HONDA

 

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

 

Fiyatı 892.500 TL

29
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid

 

Fiyatı 892.500 TL

30
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

HONDA

 

1.5L i-MMD HybridOtomatikExecutive - 322.400 TL

31
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
32
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

HYUNDAİ

 

1.6 T-GDI HEV Progressive 4X4 Otomatik AT - 889.000 TL

33
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
34
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

KİA

 

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)

 

Fiyat 469.900 TL

35
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)

 

Fiyat 469.900 TL

36
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik)

 

Fiyat 469.900 TL

37
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

LAND ROVER

RANGE ROVER VOGUE 2.0 PHEV404

 

Fiyatı 3.575.510 TL

RANGE ROVER WESTMINISTER 2.0 PHEV404

Fiyatı 3.750.740 TL

 

RANGE ROVER WEST. BLACK 2.0 PHEV404

 

Fiyatı 3.806.495 TL

 

RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY 2.0 PHEV404

 

Fiyatı 4.050.224 TL

 

RANGE ROVER LWB FIFTY 2.0 PHEV404

 

Fiyatı 4.177.664 TL

38
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YENİ RANGE ROVER EVOQUE S 1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.195.330 TL

 

YENİ RANGE ROVER EVOQUE SE 1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.281.352 TL

 

YENİ RANGE ROVER EVOQUE HSE 1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.355.904 TL

 

YENİ RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S

1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.246.943 TL

 

YENİ RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE

1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.332.965 TL

 

YENİ RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC HSE

1.5 PHEV300

 

Fiyat 1.407.518 TL

39
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV300

Fiyat 1.258.413 TL

 

DISCOVERY SPORT SE 1.5 PHEV300

Fiyat 1.310.026 TL

 

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300

Fiyat 1.382.284 TL

 

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S 1.5 PHEV300

Fiyat 1.304.291 TL

 

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE 1.5 PHEV300

Fiyat 1.355.904 TL

 

DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE 1.5 PHEV300

Fiyat 1.428.163 TL

40
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
41
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

LS 500h Business - Multi Stage Hybrid 3456 cc -

 

Fiyat 3,100,000 TL

 

LS 500h Exclusive AWD - Multi Stage Hybrid 3456 cc - 3,615,000

42
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc

Fiyatı 2,380,000 TL

 

RX 450h L Exclusive Otomatik 3456 cc

Fiyatı 2,730,000 TL

43
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc

Fiyatı 3,450,000 TL

 

LC 500h Sport Otomatik 3456 cc - 3,595,000 TL

44
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MG

 

MG EHS Plug-in Hybrid Comfort - 649.000 TL

45
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
46
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUBARU

 

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra

Fiyatı 699.877 TL

47
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Sport

Fiyatı 739.716 TL

48
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xclusive

Fiyatı 789.816 TL

49
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUZUKİ

 

Suzuki Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL

Fiyat - 206.900 TL

 

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno Otomatik Benzinli

Fiyat 224.900 TL

50
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUZUKİ

 

Suzuki Swift 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk)

Fiyat 244.900 TL

 

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk)

Fiyat 248.900 TL

51
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUZUKİ

 

Vitara Hibrit 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2

Fiyat: 343.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 347.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 379.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 383.950 TL

52
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Vitara 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 4x2 - 408.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 412.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 434.950 TL

 

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 - 438.950 TL

53
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUZUKİ

 

SX4 S-CROSS HİBRİT 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT Elegance Otomatik Benzinli

Fiyat 335.900 TL

54
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

SUZUKİ

 

SX4 S-CROSS HİBRİT 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT Elegance Otomatik Benzinli

 

Fiyat 335.900 TL

55
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

TOYOTA

 

YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT

Fiyatı 341.750 TL

56
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YARIS 1.5 Hybrid Flame e-CVT

 

Fiyatı 357.100 TL

 

YARIS 1.5 Hybrid Passion e-CVT

Fiyatı 384.050 TL

57
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

TOYOTA

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT

Fiyat 469.400 TL

 

ÖTV Teşvikli liste Fiyatı - 300.800 TL

 

YENİ COROLLA HATCHBACK

HYBRID Hybrid Dream X-Pack e-CVT

Fiyat 488.800 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 375.350 TL

 

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat 543.100 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 417.000 TL

58
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

COROLLA Hybrid Dream e-CVT

Fiyat 450.200 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 288.550 TL

 

COROLLA Hybrid Flame e-CVT

Fiyat 464.100 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 297.400 TL

 

COROLLA Hybrid Flame X-Pack e-CVT

Fiyat 477.200 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 366.500 TL

 

COROLLA Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Fiyat 518.400 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyat - 398.050 TL

59
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT -

Fiyatı 519.600 TL

 

ÖTV Teşvikli Fiyatı 374.800 TL

 

YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Passion e-CVT

Fiyatı 557.500 TL

 

ÖTV Teşvikli Fiyatı 402.100 TL

60
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT

Fiyatı 598.200 TL

 

ÖTV Teşvikli Fiyatı 431.400 TL

61
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT -

Fiyatı 776.600 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı - 607.850 TL

 

RAV4 Hybrid 4x4 Passion e-CVT

Fiyatı 902.700 TL

 

ÖTV Teşvikli Liste Fiyatı - 706.300 TL

62
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
63
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

TOYOTA

 

Camry Hybrid 2.5 Hybrid Dream e-CVT - 740.800 TL

Camry 2.5 Hybrid Passion e-CVT - 998.000 TL

64
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

VOLVO

 

Volvo V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic -

Fiyatı 822.525 TL

 

V60 Cross Country B4 AWD Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic

Fiyatı 798.630 TL

65
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

 

Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri...

66
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

PORSCHE

 

Taycan modellerinin başlangıç fiyatları

 

Taycan 1.816.611 TL

Taycan 4S 2.210.655 TL

Taycan Turbo 3.142.978 TL

Taycan Turbo S 3.820.987 TL

67
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

JAGUAR

 

JAGUAR I-PACE SE EV400

Fiyat 1.303.594 TL

 

JAGUAR I-PACE HSE EV400 - 1.436.131 TL

68
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

JAGUAR I-PACE HSE EV400

Fiyat 1.448.323 TL

69
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

JAGUAR I-PACE HSE EV400

Fiyat 1.448.323 TL

70
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

BMW

 

BMW i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg

Fiyat 704.000 TL

71
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

BMW i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg

Fiyat 704.000 TL

72
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

BMW i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg

Fiyat 704.000 TL

73
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik

Fiyat 1.088.700 TL

74
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni BMW iX3 - Impressive - Otomatik - Elektrik

Fiyat 1.088.700 TL

75
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MG

 

MG ZS EV Comfort 423.000 TL

76
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MERCEDES

 

Yeni EQC 400 4MATIC

Fiyatı 1.228.000 TL

77
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MERCEDES

 

Yeni EQC 400 4MATIC

Fiyatı 1.228.000 TL

78
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni EQS 580 4MATIC Heritage Edition - Elektrik-523 bg

Fiyat 2.758.000 TL

79
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Yeni EQS 580 4MATIC Heritage Edition - Elektrik- 523 bg

Fiyat 2.758.000 TL

80
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MINI

 

MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper Inspred / 184

Fiyat 540.021 TL

81
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184

Fiyat 556.710 TL

82
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

Renault Twizy Urban

Fiyatı 191.900 TL

83
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

RENAULT

 

Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 368.900 TL

84
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi
85
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

HYUNDAİ

YENİ KONA Elektrik 100kW Progressive - 487.000 TL

86
Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli araçların fiyat listesi

 

 

 

87
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