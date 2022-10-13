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Türkiye'de ilk; 'KN-12' envantere girdi

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi

2022-10-13 17:11:33

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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