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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'nin dört yanının da güzelliklerle kaplı olduğunu söylesek abartmış olmayız. Farklı bölgelerinde hiç ummadığınız anda karşınıza çıkan güzellikleriyle Türkiye hem yerli hem de yabancı turistleri büyülüyor. Bu güzellikler arasında kanyonları da saymak gerekiyor. Zira Türkiye dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu'na ev sahipliği yapmasının yanında onun kadar güzel çok sayıda doğa harikasını barındırıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka görülmesi gereken muhteşem güzellikleriyle büyüleyici kanyonlar...

Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
22.10.2021 21:19:47
Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Karaçay Kanyonu, Osmaniye

 
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

 
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

İncebel Kanyonu, Osmaniye

3
Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Karaçay Kanyonu, Osmaniye

 

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Kaplancık Kanyonu, Samsun

5
Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Kapuz Kanyonu, Antalya

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Kapuz Kanyonu, Antalya

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Gödet Kanyonu, Karaman

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Uşak'ın Ulubey ilçesi sınırları içinde yer alan Ulubey Kanyonu film çekimlerine de ev sahipliği yapmakta.

 
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Arapapıştı Kanyonu, Aydın

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

Horna kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliği taşımakta.

 

 

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
13
Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

İnceğiz Kanyonu, Aydın

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!

İnceğiz Kanyonu, Aydın Kaynak: (Milliyet)

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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
19
Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
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Türkiye'de görülmesi gereken 'doğa harikası' kanyonlar!
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