Türkiye'de Antrenör Olmak... Cem Arslan ile Timetürk Spor'un Konuğu İbrahim Tüten!

Türkiye'de alt liglerde ve amatör liglerde antrenör olmak çok zor... Türkiye Faal Antrenörler Derneği Başkan Vekili aynı zamanda Adana'nın birkaç takımında doğrudan görevler alan İbrahim Tüten, antrenör olmanın zorluklarından ve Türkiye'de daha önce yaşanmamış başarılarından bahsettiği röportaj şimdi timetürk youtube kanalında.