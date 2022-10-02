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Türkiye'de Antrenör Olmak... Cem Arslan ile Timetürk Spor'un Konuğu İbrahim Tüten!

Türkiye'de alt liglerde ve amatör liglerde antrenör olmak çok zor... Türkiye Faal Antrenörler Derneği Başkan Vekili aynı zamanda Adana'nın birkaç takımında doğrudan görevler alan İbrahim Tüten, antrenör olmanın zorluklarından ve Türkiye'de daha önce yaşanmamış başarılarından bahsettiği röportaj şimdi timetürk youtube kanalında.

2022-10-02 11:54:42

Türkiye Faal Antrenörler Derneği Başkan Vekili aynı zamanda Adana'nın birkaç takımında doğrudan görevler alan İbrahim Tüten, Timetürk muhabiri Cem Arslan ile Adana Muharrem Gülergin stadında bir araya geldi. Sohbet havasında gerçekleşen röportajda Türkiye'deki antrenörler ve sporun geleceği hakkında konuşmalar gerçekleştirildi.

Timetürk Youtube kanalında devam eden röportaj serimizin yeni bölüm konuğu Fenerbahçe taraftarının yakından tanıdığı Erdal Vahid olacak. Erdal Vahid'e sormak istediğiniz soruları yorumlarda bize iletebilirsinizi.

 

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