Türkiye, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı
03.10.2017 19:13:44
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn'in başkenti Manama'da dün (2 Ekim) gerçekleştirilen ve beş polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn'in başkenti Manama'da dün (2 Ekim) gerçekleştirilen ve beş polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.