Türkiye, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı

03.10.2017 19:13:44

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Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn'in başkenti Manama'da dün (2 Ekim) gerçekleştirilen ve beş polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.