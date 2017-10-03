'Türkiye-ASEAN Sektörel Ortaklığının İmkanları' konferansı

03.10.2017 14:12:44

Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, ASEAN ülkelerinin, Güney Asya halklarını bir arada tutarak, bölge için yeni bir perspektif oluşturması amacıyla topluluğu kurduğunu belirterek, "Bu kapsamda ASEAN, bölge ve bu bölgede yaşayan halklar için başarılı bir hikaye ortaya koydu." dedi.

"Türkiye-ASEAN Sektörel Ortaklığının İmkanları" konulu konferans Ankara Point Otel'inde düzenlendi. Konferansa, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Yardım, ASEAN'ın önemine dikkati çekerek, bu birlik sayesinde bugün bölgede barış ve istikrar olduğunu söyledi.

"Türkiye, bugün ASEAN'ın ilişkilerini yakından takip ediyor." diyen Yardım, ASEAN'a üye ülkelerin yaklaşık 50 yıl önce bir araya gelerek güçlü bir ilişki ve bağ kurduğunu vurguladı.



Ümit Yardım, "ASEAN ülkeleri, Güney Asya halklarını bir arada tutarak, bölge için yeni bir perspektif oluşturması amacıyla topluluğu kurdu. Bu kapsamda ASEAN, bölge ve bu bölgede yaşayan halklar için başarılı bir hikaye ortaya koydu." diye konuştu.

Yardım, yakın zamanda tüm ASEAN ülkelerinin Ankara'da büyükelçilik açarak temsil edilmelerini beklediklerini aktardı.

Türkiye ile bazı ASEAN ülkelerinin serbest ticaret anlaşması imzaladığını da belirten Yardım, 2016'da Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.



Yardım, Türk Hava Yollarının (THY) 6 ASEAN ülkesine sefer düzenlemesiyle bu ülkelerle ilişkilerinin daha da yakınlaştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sunduğu iki farklı burs ve eğitim programı aracılığıyla akademik alanda da iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini anlattı.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan da Türkiye'nin 2010'da ASEAN'a taraf olduğunu ve bu çerçevede Türkiye ile ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzaladığını hatırlattı.

Türkiye'nin ASEAN ülkelerinin gelişmek için gösterdiği her türlü çabayı desteklediğini ifade eden Özcan, bu konferansta ikili ilişkilerin, ASEAN'ın politikasının yanı sıra Türkiye ile ASEAN arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin de ele alınacağını belirtti.

Türkiye ile ASEAN arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) ilişkisi kurulması kararı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ASEAN toplantıları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak için Filipinler'i ziyaret ettiği ve ASEAN ülkeleri dışişleri bakanlarının 5 Ağustos'taki toplantısında kabul edilmişti.