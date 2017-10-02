Türkiye Arakanlı öğrencilere ve evsizlere el uzatıyor

02.10.2017 11:51:40

ELTEM ÖZTÜRK - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan'dan 53 öğrenciyi Türkiye'ye getireceklerini, üniversitelerin başta iletişim, hukuk, siyaset, insan haklarıyla ilgili alanlarında burslu olarak okutacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Arakanlı 53 öğrenciyi, uluslararası öğrenci statüsünde Türkiye bursları kapsamında Türkiye'ye getireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, öğrencilerin, üniversitelerin başta iletişim, hukuk, siyaset, insan haklarıyla ilgili alanlarında burslu olarak okuyacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, şu ana kadar 10-15 öğrencinin geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik çalışmalarına ilişkin Çavuşoğlu, TİKA'nın orada tek başına yer aldığını, bin tonluk gıda malzemesi yardımı yaptığını anımsattı. Çavuşoğlu, yardımların 150 tonunun botlarla, 10 tonunun da helikopterlerle dağıtıldığını, dağıtımlara devam edileceğini anlattı.

-"Mobil sağlık hizmeti"

Çavuşoğlu, gıda ve asli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra diğer konularda da adım atmak istediklerini vurguladı. Çavuşoğlu, salgın hastalıkların başgöstermeye başladığını duyduklarını kaydederek, mobil sağlık hizmetleriyle çeşitli klinikler kurarak sağlık hizmeti vermek istediklerini söyledi.

Evleri yakıldığı için çok sayıda evsiz Arakan Müslümanının bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Onlara da bambu evleri yapımı için malzeme temin edeceğiz. Bangladeş tarafındakiler için de şu anda kendi imkanlarımızla yaptığımız mutfaklar aracılığıyla günde 20 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunu 20 bin kişi alıyor ama 3-4 kişinin de bundan yararlandığını düşünürsek 60 bin kişi oluyor. " dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BM ve diğer uluslararası kurumların Arakan'da bulunmadığına da dikkati çekti.