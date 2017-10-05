'Türkiye Ar-Ge ve inovasyonda tercih edilen ülke'

05.10.2017 12:18:45

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon alanında yaptığı çalışmalarla takip edilen bir ülke haline geldiğini belirterek, "Dünyadaki birçok önemli kuruluş Ar-Ge çalışmalarında iş birliği için ülkemizi tercih etmeye başladı." dedi.

TÜBİTAK, Enerjisa ve ödeme sistemleri alanında çözümler sunan Cardtek iş birliğiyle İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde "EUROGIA 2020 İstanbul Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği" gerçekleştirildi.

Akıllı şebekeler, güneş enerji teknolojileri ve enerji verimli binalar konularında uluslararası Ar-Ge projeleri üretmeye yönelik network oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Çelik, karbon teknolojilerinin ve bu yöndeki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine değindi.

Ar-Ge projelerinin desteklendiği uluslararası iş birliği platformu EUREKA Programına değinen Çelik, TÜBİTAK'ın bu program kapsamındaki faaliyetlerinden bahsetti.

Çelik, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım çağında olduklarını kaydederek, dünyada söz sahibi birçok firmanın satış gelirlerinin yüzde 5 ila 15'lik kısmını Ar-Ge harcamalarına ayırdığını anlattı.

Bugün uluslararası piyasada rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesinin Ar-Ge yatırımları olduğunu dile getiren Çelik, Ar-Ge ve inovasyonla yüksek büyüme rakamlarına ulaşılabileceğini söyledi.

"Ar-Ge ve inovasyonla desteklenmeyen her şey zamanla eskir ve değerini yitirir." diyen Çelik, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyonu sanayileşmenin vazgeçilmezi olarak gördüğünü vurguladı.





- "Ar-Ge merkezleri sayısı 750'ye ulaştı"





Çelik, Ar-Ge ve inovasyona yönelik destek ve teşviklerin her geçen gün arttığına değinerek, bu kapsamda çıkan reform ve paketlerden bahsetti.

Bu kanunların yeni yeni meyve vermeye başladığını dile getiren Çelik, Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinin sayısının 750'ye ulaştığını ve bu merkezlerin otomotiv, makine imalatı, yazılım, bilgi teknolojileri, tekstil gibi sektörülerde yoğunlaştığını anlattı.

Çelik, dünyadaki birçok önemli kuruluşun Ar-Ge çalışmalarında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını kaydederek, Türkiye'nin bu alanda yaptığı çalışmalar, çıkardığı kanunlar ve verdiği desteklerle dünyada takip edilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bugün Türkiye'de otomotivden beyaz eşyaya, insansız hava aracına kadar pekçok alanda önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atıldığını dile getiren Çelik, uluslararası bilgi paylaşımının öneminden bahsetti.





- "Hedefimiz dünyada ilk 10 şirket arasında yer almak"





Cardtek Üst Yöneticisi (CEO) Turgut Güney, inovatif fikirleri desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, bu projelerin Türkiye'ye ve Türk ekonomisine sağlayacağı faydalardan bahsetti.

Güney, Cardtek'te Ar-Ge ve inovasyona inanarak yola çıktıklarını ve global ölçekte yeniliklere imza atarak bugüne ulaştıklarını kaydederek, bugün de inovatif fikirleri desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine olanca hızıyla koştuğunu dile getien Güney, "Bizim de Cardtek olarak 2023 hedefimiz; ödeme sistemleri alanında dünyanın ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer almak. Bu hedefe ulaşma konusunda teknolojiden, Ar-Ge'den ve inovasyondan başka bir yol olmadığına inanıyorum." dedi.

Güney, ödeme ve güvenlik, karar destek ve iş zekası, nesnelerin interneti, akıllı şehircilik uygulamaları gibi 4 ana konuda toplam 12 proje kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

İçinde bulunulan yüzyılın internet, mobil, endüstri 4.0 ve enerji konularında şekilleneceğini ifade eden Güney, "Cardtek olarak bu konularda bilinçli çaba içinde olmaktan ve ülkemiz adına uluslararası platformlarda bu konularda konuşmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Güney, 2011 yılından beri şirketlerinin ciro bazında yüzde 800 büyüdüğünü belirterek, büyümenin kesintisiz ve sürdürülebilir olması için bugün ve gelecekte başvuracağı tek yolun Ar-Ge yatırımları olduğunun altını çizdi.





- "Enerji doğaya minimum zararla üretilmeli"





Cardtek Ar-Ge ve İnovasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve EUROGIA2020 Başkanı Sinem Altuncu, Cardtek'in bilgi ve iletişim alanında önemli deneyimlere sahip olduğunu belirterek, bunu EUROGIA'ya taşımak istediklerini söyledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türkiye'nin ve üniversitelerinin en önemli konularından birisinin enerji olduğunu belirterek, İTÜ'nün enerjiye verdiği önemden bahsetti.

Enerji üretiminde çevreye verilen zarara dikkati çeken Karaca, "Enerji üretiminin doğaya minimum zarar verecek şekilde üretilmesi hem bugüne hem de geleceğe karşı borcumuz. Fosil yakıtları doğaya zarar vermeden dönüştürmeliyiz." dedi

Gün boyunca sürecek etkinlik kapsamında "EUROGIA2020 Nedir? Nasıl EUROGIA2020 Projesi Hazırlanır?", "EUREKA Nedir? EUREKA Fon başvuru süreci nasıl işler?" ve "EUROGIA2020 ve EUREKA'ya Endüstriyel Bakış" başlıklı sunumlar yapılacak.