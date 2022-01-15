Türkiye Afganistan’ı unutmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’a yönelik yardım faaliyetlerine 2021 yılında da devam etti. İHH, 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu ülkede,3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.