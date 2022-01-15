Türkiye Afganistan’ı unutmadı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’a yönelik yardım faaliyetlerine 2021 yılında da devam etti. İHH, 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu ülkede,3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’a yönelik yardım faaliyetlerine 2021 yılında da devam etti. İHH, 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu ülkede,3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.
Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.