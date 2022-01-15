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Türkiye Afganistan’ı unutmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’a yönelik yardım faaliyetlerine 2021 yılında da devam etti. İHH, 100 ton buğday tohumu ve 10,14 ton gıda desteğinde bulunduğu ülkede,3 bin 443 yetimi düzenli olarak destekliyor.

2022-01-15 16:34:04
İHH’dan Arakanlı mültecilere acil yardım

İHH’dan Arakanlı mültecilere acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş’in Cox’sBazar bölgesindeki Arakan mülteci kampında yaşanan ve bin 200 evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası acil yardım çalışmaları başlattı.
Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı

Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.
Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savunduğu gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın (32) metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Tavşan kardan adamın burnunu yedi

Hayvanlar aleminden bir renkli görüntü daha kaydedildi. Görüntülerde yer alan sempatik tavşamn kardan aadamın burnuna takılan havucu yiyor
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