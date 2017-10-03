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Türkiye 3. Turizm Şurası

Şuraya hazırlık çalışmaları kapsamında Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu toplantısı Gaziantep'te yapıldı - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: - 'Turizmde dünya üçüncüsü olma gibi bir hedefimiz var. Bu duygusal bir hedef değil. Bunu gerçekleştirebilmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var'

Türkiye 3. Turizm Şurası
03.10.2017 12:08:41
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin turizmde dünya üçüncüsü olma hedefenin bulunduğunu dile getirerek, "Bu duygusal bir hedef değil. Bunu gerçekleştirebilmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var." dedi.

Türkiye'nin uluslararası rekabet ortamında imajını ve marka değerini yükseltmek, ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak üzere 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek "3. Turizm Şurası"nın hazırlık çalışmaları kapsamında Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Şura kapsamında belirlenen 13 komisyonun ön hazırlık çalışmalarının ele alındığı toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, belediye başkanları ve çeşitli alanlardan yerel yönetimler ile turizm alanında uzman 25 komisyon üyesi katıldı.

Komisyon Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, yerel yönetimler açısından turizm kavramının her geçen gün daha da fazla önem kazandığını, "Kalkınma yerelden başlar" şiarının ana unsurlarından birinin de turizm olduğunu belirtti. Şahin, komisyon toplantısının bir turizm kenti olan Gaziantep'te yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Belediye olarak en önemli ve sürekli gündemlerinden birinin turizm olduğunu anlatan Şahin, bu hassasiyetin sonucunda Gaziantep'in UNESCO Gastronomi Kenti seçildiğini hatırlattı.

Şahin, turizmin artık duygusal bir mesele olmaktan çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık şehirlerin, ülkelerin ve dünyanın ekonomisini direkt etkileyen bir meseleden söz ediyoruz. Özellikle dönemsel olarak baktığımızda çok ciddi risklerin yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz, bütün dünya için. İki tercihimiz var ya içimize kapanacağız, sürekli mazeret üreteceğiz ya da bu riskleri rızka ve fırsatlara dönüştüreceğiz."

Türkiye'nin hiçbir zaman mazeret üreten bir ülke olmadığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Hedefimiz iddiamız var. Yeni bir dönem yaşanıyor. Söylem ve eylem birliği açısından elbette çok ciddi bir gücümüz var. Çok ciddi sorunlarımız da var. Bugün burada özellikle sorun başlıklarını belirleyerek şuraya iyi bir hazırlık yapmak istiyoruz. Dünyada büyük bir rekabet var. Rekabeti yönetebilmemiz için de kaliteyi artırıp söylem ve eylem birliğini güçlendirmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Turizmde dünya üçüncüsü olma gibi bir hedefimiz var. Bu duygusal bir hedef değil. Bunu gerçekleştirebilmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Bugün burada Cumhuriyetin 100. yılına bu sektörü nasıl hazırlayacağız onu konuşacağız. Turizmdeki en ufak bir küçülme 40 sektörü birden etkiliyor."

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı adına katılan Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci de yerel yönetimler ve turizm konusunun şuranın en önemli alanlarından biri olduğunu ifade etti. Temurci, Bakanlığın turizmin yerel gelişimine büyük önem atfettiğini, yerel turizmdeki olumlu gelişmelerin Türkiye turizmini de büyüttüğünü vurguladı.

Temurci, 15 yıldır turizm alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirildiğini ancak bunların önemli bir bölümünün kendi alanıyla sınırlı kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son yıllarda dünya turizm endüstrisindeki yaşanan sosyal ve yapısal değişiklikler turizm arz ve talebindeki yeni ilgilerin ülkemiz üzerinde ne boyutta etkili olduğu kapsamlı bir şekilde tartışılmadı. Türkiye turizm alanında dünya ölçeğinde çok önemli ülkelerden biri. Ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu amaçla yeni turizm politikalarının üretilmesi gayesiyle biz bu şurayı Ankara'da gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler ve turizm komisyonu en önemli komusyonlarımızdan biri. Çünkü yerel yönetimler turizm alanındaki bütün diğer alanlara dokunan, değen ve çakışan bir özelliği var. Bunun için bu komisyonu çok önemsiyoruz."

3. Turizm Şurası'nın 13 komisyonunun ön hazırlık toplantıları, Ankara, İstanbul ve diğer illerdeki toplantılarla devam edecek.


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