Turkcell Gelibolu Maratonu

01.10.2017 15:25:41

Turkcell ana sponsorluğunda, "Barış için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gelibolu Maratonu'nda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Murat Kaya, kadınlarda da Vesile Yılmaz Anatca kazandı.

Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere dört kategoride 3 bin kişi mücadele etti.

Maratonun ardından Morto Koyu'nda oluşturulan alanda ödül töreni gerçekleştirildi.

42 kilometrelik parkuru erkeklerde 2 saat 41 dakika 44 saniyelik derecesiyle Türk atlet Murat Kaya ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da 3 saat 21 dakika 29 saniye ile Vesile Yılmaz Anatca birinci oldu.

Yarı maratonda erkeklerde birinci Özkan Yüksel, ikinci Erkan Bacak, üçüncü Ahmet Bayram oldu. Kadınlarda ise Seda Kurtuldu birinciliği, Jale Başak ikinciliği, Ebru Yazıcıoğlu üçüncülüğü elde etti.

10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliği Hasan Tek, ikinciliği Ahmet Şirin ve üçüncülüğü Mehmet Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını ise Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.

Maraton sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından verildi.