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Türkan Şoray'ın adı bir pamuk çeşidine verildi

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Türkan' adı verilen pamuk çeşidinin hasadına katıldı.

2022-09-29 08:47:16

Adana'daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce lif kalitesi, yüksek verimiyle geliştirilip tescillenen ve adını Yeşilçam'ın ünlü ismi Türkan Şoray'dan alan "Türkan" pamuğunun hasadı için etkinlik düzenlendi.

Enstitü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve bir ziraat firması tarafından Tarsus ilçesindeki Çiçekli Mahallesi'nde düzenlenen "Yeşilçam'ın Sultanı, Pamuğun Sultanı" etkinliğe katılan Türkan Şoray, sevenleri tarafından karşılandı.
Sevenleriyle sohbet edip, fotoğraf çektiren Şoray, bazı sevenlerinin yanında getirdiği film afişlerini imzaladı.

Etkinlikte bazı vatandaşlar Şoray'a olan sevgilerini dile getirdi.

Türkan Şoray, etkinlikte, Çukurova için pamuğun önemine işaret etti.

Bugünün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Şoray, emekçi kadın işçilerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Şoray, pamuk çeşidine adının verilmesinden dolayı onurlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dileğim, daha çok üretim olsun. Adana pamuklara bürünsün. Pamuk yürekli Adanalıların pamukları bol olsun. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün başarılı işler yaptığını, belediye olarak memlekete faydalı olan hizmetlere destek verdiklerini vurguladı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Müdürü Abdullah Çil de pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Geliştirilen çeşitlerle Türk tarım ve ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Çil, "Çeşitlerimizi geliştirirken özelliklerine, hikayelerine ve önemli değer katan kişi ve kurum isimleri veriyoruz. Bu çeşide Yeşilçam'ın en değerli, hoş ve naif sanatçısının ismini verelim dedik ve adının Türkan olmasına karar verdik. Bundan sonra adı sadece Yeşilçam'da değil, bizim topraklarımızda yeşersin, değer ve hayat bulsun. O çeşit yaşadıkça, tarla ekildikçe onun ismi anılsın, herkes onu bilsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kendisine hediye edilen yazmayı takan Türkan Şoray, kadınlarla "Türkan" pamuğunun hasadını yaptı.

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