Türk yardım kuruluşları Arakanlı mültecilerin umudu oldu

05.10.2017 12:28:38

ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Myanmar Ordusu ve budist çetelerin katliamından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakan halkına yönelik Türk yardım kuruluşlarının yaptığı çalışmalar, aralıksız sürüyor.

Bölgede bulunan Türk yardım kuruluşları Bangladeş sınırındaki kamplarda barınan mültecilere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtımının yanı sıra sağlık hizmeti de veriyor.

Türk Kızılayı Bangladeş çalışmaları sorumlusu Bora Ertümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan halkının Türk yardım ekiplerine büyük bir sevgiyle yaklaştığını söyledi.

Ertümer, 2012 yılından bu yana bölgedeki yardım faaliyetlerinin sürdüğünü ancak yaşanan son göç dalgasıyla Arakan'a yardımların daha da arttığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgede sürdürdüğümüz olağan faaliyetlerimizi daha çok artırma ve insani yardım çalışmalarına daha çok yoğunlaşma kararı aldık. Gıda ve temizlik malzemeleri dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanında temiz içme suyu en büyük ihtiyaç olduğu için yeni su kuyuları açma konusunda fizibilite çalışmalarına devam ediyoruz. Bangladeş devletinin Arakanlı Müslümanlar için tahsis ettiği arazide, 24 bin aile kapasiteli barınma ünitelerinin yapımı için çalışmalara başladık."

Arakanlıların barındığı kamplarda zor şartlarda görev yapan Türk yardım kuruluşlarının özverili çalışmaları bölge halkının yanısıra diğer uluslararası yardım kuruluşlarının da dikkatini çekiyor.

Bangladeş'te faaliyet yürüten Islamic Aid Charity Başkanı Dr. Nurul Emin, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir güç olmasının yanısıra insani kalkınma alanında da güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun Arakan konusunda sınıfta kaldığını aktaran Emin, Türkiye'nin ise bölgede yaptığı yardım çalışmaları ile uluslararası kurumlara iyi bir örnek olduğunun altını çizdi.

Emin, Türk halkına Arakan için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür etti.

Sri Lanka merkezli yardım kuruluşu Human Care Foundation Başkanı Abdurrahman Muhiddin ise Türkiye'nin sadece resmi kurumları ile değil sivil toplum kuruluşlarıyla bölgede yardım çalışmaları yaptığını hatırlattı.

Türk halkının özelde Arakan, genelde de tüm insanlık konusunda başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Muhiddin, "İslam ümmetinin iyi ki Türkiyesi var" dedi.

Arakan asıllı Bangladeşli insan hakları aktivisti Deen Muhammed ise "Birçok Türk kuruluşu bölgede önemli çalışmalar yapıyor ve bunlar bizlere yeni ufuklar açıyor" diye konuştu.