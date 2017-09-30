Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

01.10.2017 02:01:30

Türk Kızılayının, Yemen'in El-Mahvit iline 37 ton un ve bin 500 adet gıda paketi gönderdiği bildirildi.

Kızılay yetkilisi Mehmet Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pirinç, zeytinyağı, şeker, salça, makarna ve çikolata gibi besinlerden oluşan bin 500 gıda paketini El-Mahvit'te ihtiyaç sahibi ailelere gönderdik." dedi.

Bu paketlerin, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerinin kontrolü altındaki kente ulaşan ilk insani yardım olduğunu belirten Sancar, El-Mahvit'teki yerel yönetime teslim edilen kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

İldeki Beni et-Turki aşireti Şeyhi Ali bin Ali et-Turki de bu yardımlarından dolayı Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Türkiye, 2 yıldan uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.



