Türk Kızılayı'ndan Türkmenlere insani yardım

04.10.2017 20:49:13

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki 350 sığınmacı aileye gıda ve giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Göksen Yenigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bugün yanımızda getirdiğimiz, gıda ve giyimden oluşan 350 yardım kolisini, Kerkük'e sığınan Telaferli ve Musullu Türkmen ailelere dağıtıyoruz.'' dedi.

Gıda kolilerinde fasulye, salça, pirinç, sıvı yağ, mercimek ve çay gibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğunu belirten Yenigül, ''Özellikle Kerkük'e sığınan aileler için aralık ayına kadar yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç duyulduğu takdirde programın süresini daha da uzatabiliriz.'' diye konuştu.

Kerkük ile Musul arasındaki ilçe ve kasabalara sığınan Türkmenlerin de yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Yenigül, Türk Kızılayı'nın geçen yıllarda olduğu gibi yine bölgedeki faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı.

Yenigül, ''Türk Kızılayı olarak Türkmenlerin her zaman yanındayız ve aramızdaki gönül birliğini hissettireceğiz.'' ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin desteğiyle göçmen hayatı yaşamadık''

Telafer'den Kerkük'e sığınan göçmenlerden İsmet Remzi, ''Irak halkını hiç bir zaman yalnız bırakmayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Salahattin iline bağlı Yengice kasabasından Fahriye Adil de Türkiye'nin yıllardır Türkmenlere verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Adil, ''DEAŞ olaylarından bu yana Türkiye'nin yardım ve desteğiyle göçmen hayatı yaşamadık.'' şeklinde konuştu.



