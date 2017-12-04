Türk jetleri 36 hedefi tam isabetle vurdu

04.12.2017 23:18:07

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedefin tahrip edildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği aktarıldı. Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedefin icra edilen hava harekatı neticesinde başarıyla tahrip edildiği bildirildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine dönüş yaptığı kaydedildi.(Caner Ünver / İHA)