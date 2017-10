Türk işi oyun Soldier of the Universe Türk Telekom Playstore'da

04.10.2017 12:11:00

Türk Telekom'un dijital oyun mağazası Playstore, Türk yapımı olan Soldiers of the Universe'ü oyunseverlerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital oyun mağazası Playstore, küresel şirketlerin popüler oyunlarını pazara sunarken, yerli yapımları da oyunseverlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda Playstore, yeni bir Türk yapımı askeri oyun olan Soldiers of the Universe'ü de avantajlı koşullarla oyunsevenlerle buluşturuyor. Soldiers of the Universe, bir grup Türk askerinin Orta Doğu'daki mücadelesini konu alıyor.

Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Playstore, Soldiers of the Universe'ü Türk Telekom evde internet faturasına 12 ay boyunca ayda 1,67 TL taksit imkanıyla sunuyor. Türk Telekom evde internet müşterisi olmayan oyunseverler de dilerse bu oyuna kredi kartı ile sahip olabilecek.