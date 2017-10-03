Türk Eximbank ve KSURE arasında iş birliği

03.10.2017 09:48:43

Türk Eximbank ve Güney Kore Resmi İhracat Destek Kuruluşu KSURE arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Eximbank açıklamasına göre, Berne Union 2017 Yıllık Genel Toplantısı kapsamında Güney Kore Resmi İhracat Destek Kuruluşu KSURE ile Türk Eximbank arasında, iki kurum için iş birliğinin artırılması, mevcut ve potansiyel pazarlara ilişkin fikir alışverişi ile ekonomik, ticari ve hukuki konularda bilgi paylaşımını amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

KSURE Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Jaedo Moon ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın imzalarıyla yürürlüğe giren anlaşmanın imza töreninde, Güney Kore Belgrad Büyükelçisi Daejong Yoo ve Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Büyükelçilik Müsteşarı Anıl Kayalar da yer aldı.

Bu iş birliği anlaşması ile Türk ve Güney Koreli firmaların, üçüncü ülkelerde ortaklaşa olarak üstlenecekleri projelere kredi, garanti, kontrgaranti, ortak sigorta ve reasürans gibi ortak finansman imkanlarıyla destek sağlanmasının; Türkiye'de ve Güney Kore'de yerleşik firmaların ortaklıklar kurmak suretiyle ihalelere katılmalarının teşvikinin ve daha esnek yapıda bir

finansman paketi sunulmasının önü açılıyor.

Bu bakımdan, mevcut tecrübelerin birleştirilmesi suretiyle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilecek ortak projelerde, daha verimli ve daha güçlü bir şekilde yer alınması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün imzalanan anlaşmayla, Türk Eximbank ve KSURE olarak, iki kurum arasındaki iş birliğinin artırılması, Türkiye ve Güney Kore firmalarının mevcut ve potansiyel pazarlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunulması ile ekonomik, ticari ve hukuki konularda bilgi paylaşımını amaçlamaktayız.

Ayrıca, bu anlaşmayla üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek, Türkiye - Güney Kore ihracat ve yatırım işlemlerine destek sağlamamızın önü açılacaktır."