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Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı

Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan Afgan ailelerin çocuklarını ezilmekten kurtardı.

2021-08-21 16:12:59
TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

TRT Müzik, bugün itibarıyla yeni yayın dönemine yepyeni isimlerle, yepyeni bir ekranla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Müzik tutkunlarına müjdeyisosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet ZahidSobacı, “Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik; yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor” ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI

KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI

Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnisiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.
Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
ABD Kongre binası yakınında şüpheli araç alarmı

ABD Kongre binası yakınında şüpheli araç alarmı

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
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