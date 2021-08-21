Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı
Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan Afgan ailelerin çocuklarını ezilmekten kurtardı.
Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan Afgan ailelerin çocuklarını ezilmekten kurtardı.
TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi
TRT Müzik, bugün itibarıyla yeni yayın dönemine yepyeni isimlerle, yepyeni bir ekranla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Müzik tutkunlarına müjdeyisosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet ZahidSobacı, “Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik; yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor” ifadelerini kullandı.
Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı
Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.