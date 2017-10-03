Türk ailenin evini kundaklayan zanlıdan itiraf

03.10.2017 20:48:21

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Fransa'nın Mulhouse kentinde Türk ailenin evini kundaklayan şahıs, evin bodrum katına izmarit attığını itiraf etti.Fransa'nın Mulhouse kentinde Türk ailenin evini kundaklayan 28 yaşındaki şahıs, suçunu itiraf etti. Olayın gecesi tutuklanan zanlı, yangına sebep olduğunu ve bodrum katına sigara izmariti attığını itiraf etti.Fransa'da çıkan yangında 4'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetmişti.(Özlem Kaplan /İHA)