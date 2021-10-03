DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor
İran'dan ABD'ye bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakın çağrısı
Politico: ABD, Türkiye’ye yaptığı gibi Hindistan’a da yaptırım uygulayacak mı?
Düzce'de tırtıl istilası
İran'dan Bakü yönetimine 'İsrail' uyarısı
Fransız Katolik Kilisesi'nde skandal: Binlerce pedofil kayıtlara geçti
Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesinde dikkat çeken matematik dersleri detayı
'METE, hedefi 12'den vuracak'
Cezaevindeki çatışma büyüyor: Asker tanklarla girdi!
MHP kafilesinin bulunduğu midibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Toplantıya giden MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem
' Taliban, Afganistan sınırlarına intihar bombacıları yerleştirecek'
İmran Han: 'ABD er ya da geç Taliban'ı tanıyacak'
Otomotiv devi Mitsubishi’de hileli denetim istifası

Turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. İyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veren turistler tuzağa düşüyor. Boyacı turiste yaptığı iyiliğe karşılık ayakkabısını bedava boyayacağını söylüyor. Ancak ayakkabısını boyatan ya da sildiren turistlerden zorla para alıyor. Artan şikayetler üzerine turistleri korkutan ayakkabı boyacıları polisin operasyonuyla yakalandı.

Turistlere fırçalı tuzak
03.10.2021 09:37:00
Turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor.

 

1
Turistlere fırçalı tuzak

Her gün yüzlerce turistin geçiş noktası olan 10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşürüyor.

 
2
Turistlere fırçalı tuzak

Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor.

 

3
Turistlere fırçalı tuzak

Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor. Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor.

 
4
Turistlere fırçalı tuzak

Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor. Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.

5
Turistlere fırçalı tuzak
AYAKKABI BOYACILARININ NUMARASI KAMERADA
 
 

Ayakkabı boyacılarının 'fırça düşürme numarası' DHA kamerası tarafından kaydedildi.

 
6
Turistlere fırçalı tuzak

Görüntülerde, sürekli hareket halindeki boyacıların hedef seçtikleri turistlerin önüne geçerek boya sandığına taktıkları fırçalarını bilerek düşürmesi görülüyor.

 

7
Turistlere fırçalı tuzak

Bazı turistler fırçayı almadan yoluna devam ederken bazıları da iyilik yapmak için fırçayı boyacıya veriyor. Jest yapıyormuş gibi davranan boyacı, turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor.

 
8
Turistlere fırçalı tuzak

Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor. Turistten para alarak yeni kurbanlar arıyorlar.

 

9
Turistlere fırçalı tuzak

Turistleri hedef alan 4 ayakkabı boyacısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, boyacılara idari işlem yaparken, zabıta ekipleri de malzemelerine el koydu.

 
10
Turistlere fırçalı tuzak
11
Turistlere fırçalı tuzak
12
Turistlere fırçalı tuzak
13
Turistlere fırçalı tuzak
14
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN