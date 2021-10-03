Turistlere fırçalı tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. İyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veren turistler tuzağa düşüyor. Boyacı turiste yaptığı iyiliğe karşılık ayakkabısını bedava boyayacağını söylüyor. Ancak ayakkabısını boyatan ya da sildiren turistlerden zorla para alıyor. Artan şikayetler üzerine turistleri korkutan ayakkabı boyacıları polisin operasyonuyla yakalandı.